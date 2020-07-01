Мария Христофорова: Указ главы о дне национальной печати – это только начало

Сегодня, 1 июля Якутия впервые отмечает День национальной печати. Организатор СМИ и народный депутат Мария ХРИСТОФОРОВА – одна из тех, кто много лет инициировал этот проект, добивался приданию ему государственного статуса. Во многом, ее усилиями национальная периодика в Якутии достойно представлена не только государственными изданиями. Мария Николаевна рассказывает, как все начиналось и какие перспективы в республике у национальной печати.

— 1 июля 1907 года свет увидел первый номер газеты на якутском языке «Саха дойдута» («Якутский край»). В 1912 году вышел первый номер журнала на якутском языке «Саха саҥата» («Голос якута»). Мария Николаевна, вы издатель газет и журналов на якутском языке, ваше отношение к этим большим начальным событиям печати, культуры, литературы народа саха?

— Это был большой прорыв. Как и в истории любого народа – первое издание на своём национальном языке. Тем более в тех условиях начала прошлого века, когда свыше 90% народа саха были безграмотными. Идейный вдохновитель и организатор первого издания «Саха дойдута» Василий Васильевич Никифоров — Кюлюмнюр и якутская творческая интеллигенция видели свою задачу в просвещении, в объединении своего народа, в поиске путей развития. Примечательно, что это были независимые издания, выпущенные на частные средства, с независимой редакционной политикой. Выписали из Санкт-Петербурга печатную машину, заказали специальный шрифт на основе алфавита Бётлингка. Средства выделили купец П.А. Кушнерёв и В.В. Никифоров — Кюлюмнюр. Губернатор Иван Иванович Крафт поставил свою подпись под письмом, что он не препятствует изданию газеты на русском и якутском языках.

— Кто были первые авторы и сколько просуществовала первая газета?

— Впервые авторам выдалась уникальная возможность писать на родном языке и публиковать свои произведения. Подача материалов была простой и понятной, статьи в основном просвещающего характера. Первыми авторами были А.Е. Кулаковский — Ексекюлях, А.И. Софронов — Алампа, С.А. Новгородов, Е.М. Егасов, К.О. Гаврилов, Оросины из Таттинского улуса (в частности Н.Г. Оросин), М.Н. Тимофеев-Терёшкин из Сунтара, П.А. Афанасьев, П.Н. Сокольников. В русской версии «Якутский край» писали политссыльные во главе с В.М. Ионовым. Газета «Саха дойдута» выходила с 1 июля (14 июля по новому стилю) 1907 года по 24 января 1908 года. Вскоре после его закрытия Кюлюмнюр добивается открытия другой газеты «Саха олоҕо» («Жизнь якута»). Редактором был даже номинальный человек, которого в случае репрессий могли заключить в тюрьму, а редакция продолжала бы работать.

— Медиагруппа «Ситим» издает журналы на якутском языке – литературный альманах «Курулгэн», журнал для сельских предпринимателей «Байдам», детский «Хатан». И получается они ведут историю с первого якутского журнала «Саха саҥата» («Голос якута»).

— Да, действительно это так. Первый журнал с отличным содержанием «Саха саҥата» выходил в 1912-1913 годах и стал настоящим голосом народа саха, в котором печатались художественные произведения основоположников якутской литературы – можно сказать она в нём зарождалась. В пору советской власти пытались доказать, что национальная печать на якутском языке зародилась лишь после Октябрьской революции в 1921 году. Но сейчас стараниями историков и журналистов поставлена точка – национальная якутская печать появилась до революции в 1907-1912 годах. Символично, что наши журналы «Курулгэн», «Байдам», «Хатан» появились на свет спустя столетие после первого издания. В нулевые годы нынешнего века с приходом новых технологий произошли всплеск и развитие новой печати с яркими дизайном, вёрсткой. Такой же яркой стала газета «Бэлэм буол!» на бело-красной печати, на которой мы выросли.

— Итак, 1 июля 2020 года станет Днём национальной печати в Республике Саха (Якутия). Указ об учреждении нового праздника подписан главой Якутии Айсеном Николаевым 13 февраля 2020 года под № 1007. В чём цели и задачи этого праздника?

— Указ о Дне национальной печати был подписан в День родного языка и письменности и призван популяризовать и содействовать развитию государственных и официальных языков республики, повышению престижа работников, занятых в сфере национальной печати и СМИ. Сегодня в условиях глобализации и цифровизации, когда коммуникации позволяют получить доступ к различным ресурсам, мы имеем возможность сотрудничать с коллегами из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Республики Коми, Дагестана, Чечни, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Марий Эл и других регионов и республик, чтобы обменяться опытом по проблеме сохранения печатных изданий на национальных языках и развитии телерадиовещания, книгоиздания и информационной поддержки соотечественников за пределами национальных регионов. Определить особую миссию и роль национальных изданий в сохранении родных языков, этнической самоидентификации и консолидации народов России. Кроме Дня печати уже стартовала декада национальной печати, в котором примут участие Союз журналистов Якутии, книжное издательство “Бичик”, АО «Сахамедиа», МГ «Ситим» (его флагман народная газета “Кыым”), автономные учреждения «Сахапечать», «Кэскил» и, конечно, наш Издательский дом парламентской газеты «Ил Тумэн», все сахаязычные издания.

— Сейчас вы возглавляете издательский дом «Ил Тумэн». Ваши шаги в решении поддержки национальной печати, как народного депутата?

— Парламентская газета в прошлом году отметила свой 20-летний юбилей. За 5 месяцев после моего назначения взят курс на обновление редакционной политики газеты в формат делового издания о праве и правах, ведь сегодня требуется знать законы, из которых вытекают не только права, но и обязанности граждан. Новый ресурс www.sakhaparliament.ru зарегистрирован как СМИ. Стартовал и набирает силу проект «Якутия помнит — Саха Сирэ умнубат», который, начав с 75-летия Великой Победы продолжит работу, посвященную 100-летию ЯАССР в 2022 году. Редакции саха- и русскоязычных выпусков сегодня работают в условиях цифровой трансформации. Планов много. Что касается депутатской работы наряду со многими инициативами такими, как работа над проектами законов о патристике, добровольчестве в Республике Саха (Якутия), конечно, основная моя деятельность в сфере печати и журналистики тоже имеет место быть.

Например, в статью 6 «Об образовании» я вносила поправку о поддержке детского чтения – газет и журналов. Надо, чтобы она заработала. Ребенок, если не читает, не развивается. Также внесла проект закона «О поддержке молодых журналистов районных газет». Зарплата у них очень маленькая и при этом во многих редакциях прошли сокращения. И поэтому они должны в наш суматошный информационный век быть мастерами на все руки – как журналист, корректор, редактор, SMM-щик, администратор сайта, владеть вёрсткой, дизайном, фото и видео. И угодить-угадать читателю, заказчику, муниципалитету, редактору. Их сейчас спасает разве что любовь к нашей профессии. Так что их обязательно надо поддержать.

— Кстати, Дни национальной печати ранее приняли многие республики. 24 июня 1998 года Татарстан в честь выхода первой газеты на татарском языке “Нур” – 24 июня 1905 года. 14 июня День башкирской печати – в день выхода в 1917 году “Башкорт иттифики бюросынын мохбире” (Известия башкирского областного бюро). 21 января – Чувашия. 15 ноября – Калмыкия. 9 июня – Коми. 22 июля 1875 года вышел первый номер азербайджанской газеты “Экинчи”, ставший рупором передовых идей и зеркалом эпохи в 56 вышедших номерах. Татары в День национальной печати вручают лучшим журналистам “Бэллур Калэм” (Хрустальное перо). Если у нас аналог сей награды?

— Да, есть. В прошлом году мы инициировали конкурс “Уhун Дьурантаайы”, а Союз журналистов РС (Я) поддержал нас. Поэтому проводим этот творческий конкурс совместными усилиями без средств государственной поддержки. Уhун Дьурантаайы – это небесный писарь, который пишет на хрустальной башне столбцы судеб каждого человека, при рождении которого по якутской мифологии все божества Аар Айыы собираются и решают его планиду – жизненный путь. Выражаясь современным языком, это незыблемость, объективность – то, что не подлежит более редакции. Суруллубут суоруллубат (что написано пером – не вырубишь топором). В этом году 3 июля мы тоже будет вручать “Уhун Дьурантай”. В конкурсе принимают участие сотни сахаязычных журналистов из разных уголков Якутии.

Насчёт Башкирии могу сказать, что они еще в 90-х годах приняли статус национальных СМИ как стратегическую цель и достойно финансируют каждый год. У нас национальная печать и книгоиздательство держатся скорее всего на энтузиастах, как, например, в “Бичике”. Вот несколько лет назад они сделали аудиоиздания, мультимедийные книги, но большого выхлопа почему-то не произошло. Например, журналистские объединения федерального уровня, такие как ГИПП, НРИ и конечно Союз журналистов России часто называют наши книжные и газетные тиражи “якутским феноменом”. Например, несмотря на все тяготы пандемии, подписка на народную газету «Кыым» на 2 полугодие 2020 превысила 11500 экземпляров, заявленная розница в пределах 5000 экземпляров, итого более 16000 читателей сохраняют верность легендарному брэнду, который в 2021 году отметит свой 100-летний юбилей. Барҕа махтал эрэллээх доҕотторбутугар — ааҕааччыларбытыгар! Но не простые времена для редакций и читателей всей национальной печати России диктуют новые условия. С целью обмена опытом, объединения, решения единых проблем мы создали три года назад Ассоциацию национальных СМИ, которую возглавляю я. В Ассоциацию входят порядка 50 журналов и газет из 20 регионов России.

— Вы упомянули о всплеске и развитии печати с приходом новых технологий. В чём это заключается? При этом в общем тираже сахаязычных изданий тираж 48-страничной газеты “Кыым” занимает порядка 50%.

— Во всём. Смотрите на бурное развитие Сахавикипедии, энтузиасты в Яндексе и других поисковых системах сохраняют устные шедевры, оцифровывают книги. Развитие национальной печати в области дизайна и современной вёрстки с рекламой способствует продвижению новых собственных брендов в креативной экономике – в сельском хозяйстве, легкой промышленности, народных промыслах. Бренды с национальным колоритом в подарочных наборах, сувенирах. Язык — живой организм, появляются новые слова и смыслы, новое их применение. Многие якутские слова легко, живо, доступно ложатся на русский, английский и другие языки.

— В чем значение Указа о Дне национальной печати?

— Указ – это только начало. Далее зависит от нас, от наших проектов. В каждом регионе поддержка родных языков должна стать федеральным вектором, чтобы выработать мудрые механизмы, которые позволят сохранить любой язык любого народа. Интернет охватывает не полностью все население, до истоков родной речи – отдаленного якутского села Сеть не всегда доходит. Дистанционное обучение во время пандемии вскрыло острые проблемы. А в бурно развившемся ватсапе, фейсбуке и инстаграме качество информации заставляет желать лучшего – человек вынужден лавировать на тонкой грани между правдой и ложью. И это очень опасно. Все СМИ хотят превратить в бизнес-проекты, но это не получится, ибо при повышении тарифов на бумагу, печать, типографские расходы, почтовое обслуживание при нынешней зарплате населения газеты и журналы без поддержки государства не выживут. Не будет поддержки — свято место займут бесплатные соцсети, которые вещают с запада в свою дуду. И если оставить всё на откуп Интернету, то они будут диктовать свою волю, мысли, позицию… Так что спасибо всем нашим читателям – патриотам, ценителям нашего волшебного родного языка и ценителям достоверной информации. С Днем национальной печати, друзья!