29.03.2021
17:50
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Политика

Марина Силкина: Жители Якутска выразили доверие Евгению Григорьеву

«На выборах мэра победу одержал Евгений Григорьев. Он является членом партии «Единая Россия», членом РПС, разделяет наши взгляды и готов к совместной эффективной работе. У него есть опыт и управленческой деятельности, и на «земле»: будучи исполняющим обязанности главы города, он много встречался с людьми, лично выезжал на места аварий по линии ЖКХ. 

Жители Якутска поддержали его кандидатуру, тем самым выразив доверие и лично Евгению Григорьеву, и партии. Я уверена, что совместную работу городской администрации, руководства республики и «Единой России» в ближайшее время положительно оценят жители Якутска», – говорит замминистра культуры Марина Силкина.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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