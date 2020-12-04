Марина Силкина провела личный прием граждан

В рамках работы Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» народный депутат Государственного собрания Ил (Тумэн) Марина Силкина 4 декабря провела прием граждан.

Одной из первых к народному депутату обратилась жительница города Якутска Дарья Герасимова. Она отметила, что проживает с сыном, который является инвалидом с детства. Семья нуждается в социальной защите. Для реабилитации ребенку необходимо санаторно-курортное лечение, а также необходим для комфортного сна жесткий матрас для спины.

Аналогичный вопрос, связанный с социальной защитой, озвучила Березкина Ия, которая переехала из северного района в город Якутск и проживает в арендуемой квартире. Женщина инвалид, нуждается в помощи, просит содействия в получении необходимых для жизнедеятельности предметов (жесткий матрас, тонометр).

Руководитель общественной организации «Квадрат» Романов Сергей обратился с вопросом об изменении законодательства по пострадавшим дольщикам.

Марина Силкина ответила, что этот вопрос активно обсуждается и требует тщательной проработки.

По итогам приема граждан Марина Силкина направила депутатский запрос в региональное отделение Соцстраха РФ по РС (Я) и назначила рабочее совещание по законодательной инициативе.