Марина Силкина поздравляет с Днем социального работника

Уважаемые работники социальной сферы!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Ваша профессия призвана вносить в жизнь людей добро и милосердие.

На вас возложена огромная ответственность – помогать людям. Социальный работник – сложная, но необходимая профессия, которая требует не только специальных знаний, высокой квалификации, но и особого душевного склада. Вы оказываете помощь самым незащищенным категориям населения, среди которых – пожилые граждане, инвалиды, ветераны, дети, – все те, кому зачастую более всего необходимо простое человеческое общение и участие. Роль социальной защиты населения в жизни современного общества возрастает с каждым годом. Всё большее внимание уделяется социальной политике. Свидетельством этому являются расширение мер социальной поддержки граждан, укрепление материально-технической базы действующих и строительство новых учреждений социального обслуживания. Спасибо за ваш благородный труд, теплоту, поддержку, неравнодушие и внимание.

Желаю всем вам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, доброго здоровья и душевного спокойствия, радости, удовлетворения от своего труда и большого личного счастья!

С уважением, заместитель секретаря якутского регионального отделения партии «Единая Россия», народный депутат Ил Тумэн Марина СИЛКИНА