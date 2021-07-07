Марина Силина посетила генпрогон открытия Игр Манчаары

Церемония открытия Спартакиады состоится сегодня, 7 июля, на стадионе Чыпчаал в с. Бердигестях.

Также заместитель министра культуры и духовного развития Якутии провела ряд рабочих совещаний, в том числе по вопросам оснащения музыкальными инструментами Детской школы искусств в рамках национального проекта «Культура» и прокатной деятельности кинозала «Горный Синема».

В совещании приняли участие начальник управления культуры Тамара Кесарева, директор Детской школы искусств Туйаара Ксенофонтова, директор Центра Духовности им. Семена и Софрона Даниловых Александра Алексеева. Руководители учреждений рассказали о ходе работы. Марина Силина осмотрела учреждения, кабинеты учащихся ДШИ.