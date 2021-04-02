Марина Силина напутствует участников I Международного конкурса пианистов

Сегодня, 2 апреля, в Большом зале ДШИ № 2 г. Якутска, состоится завершающий концерт цикла «Навстречу I Международному конкурсу молодых пианистов имени Марка Жиркова»с участием конкурсантов из Якутии I Международного конкурса юных пианистов им.М.Н. Жиркова.

Заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Марина Силина примет в нем участие, чтобы поприветствовать юных талантов и дать им напутственное слово.

Напомним, что с 10 по 14 апреля в Москве пройдет I Международный конкурс молодых пианистов имени М.Н. Жиркова. Конкурс направлен на пропаганду творчества композиторов Якутии и увековечение памяти первого якутского композитора, основоположника якутской профессиональной музыкальной культуры, заслуженного деятеля искусств РСФСР, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР, члена Союза композиторов СССР М. Н. Жиркова.

Учредителями конкурса являются министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В. А. Босикова, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, администрация Вилюйского улуса, Союз композиторов Республики Саха (Якутия). Действенную помощь в организации данного мероприятия оказывает также постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации.

На участие в конкурсе подана 31 заявка, география участников охватывает города Российской Федерации — Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Волгоград, Пятигорск, страны Китай, Японию, Сербию. Из Якутии в конкурсе примут участие 10 юных пианистов — учащиеся Высшей школы музыки (институт) РС (Я) им. В.А. Босикова (7 человек), ДШИ №2 г. Якутска (1 человек), Чурапчинской ДШИ (1 человек), Вилюйской ДШИ им. М.Н. Жиркова (1 человек).

Вместе с участниками от Якутии также летят представители Вилюйского района во главе с главой МР «Вилюйский район (улус)» Сергеем Винокуровым, члены жюри конкурса — Лариса Спиридонова (заместитель председателя), Ольга Гаврильева (член жюри), а также организаторы — преподаватели Высшей школы музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова Алексей Слепцов, Галина Попова, директор ДШИ № 2 г. Якутска Сергей Лебедев, председатель Союза композиторов РС (Я) Николай Михеев, общественный деятель, публицист, педагог Владимир Индигирский.

Торжественное открытие конкурса состоится 10 апреля, с 14.00, в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В рамках конкурсной программы помимо прослушиваний также состоятся мастер-классы, вечер памяти о первом профессиональном композиторе Якутии М.Н. Жиркове.