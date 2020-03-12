Марина Сантаева объяснила, почему увела собаку из зоны карантина

News.Ykt.Ru опубликовал вчера вечером письмо руководителя департамента ветеринарии Якутии Василия БУРАЕВА, которым он ставит в известность мэра Якутска Сардану АВКСЕНТЬЕВУ о том, что зоозащитник Марина САНТАЕВА вывела пункта передержки животных, где введен карантин из-за бешенства, двух собак.

Такие же обращения по факту самовольного вывода животных в условиях карантина из-за бешенства с просьбой провести проверку направлены в адрес прокурора Якутии, главы МВД РФ по РС(Я) и руководителя Россельхознадзора по республике.

Марина Сантаева сам факт не отрицала. Еще 9 марта из пункта передержки животных она с ликованием сообщила: «Рон ЖИВ!!! Забираем! В контейнере мёртвый двойник!»

Журналист-зоозащитник уточнила, что вывела она не двух собак, а одну. Приводим ее ответ, размещенный в соцсети на странице Фонда «Белый Бим».

Глава департамента ветеринарии @depvet.sakha Василий Бураев «нажаловался» главе Якутска Сардане Авксентьевой на Марину Сантаеву. Она, мол, 9 марта (в тот день, когда были обнаружены трупы животных) «силой увела из карантинной зоны двух собак». Василий Иванович, вас обманули: Сантаева увела всего одну собаку — Рона, и не силком, а вполне себе спокойно и беспрепятственно 🖐Более того, она долго стояла в так называемом «офисе», так как ветврач предложила поставить Рону прививку от бешенства. А сама Сантаева просила его ещё и чипировать, как положено.

Правда, ни чипа, ни вакцины они так и не дождались.

Ветврач ушла в соседнюю комнату и вернулась с уже набранным шприцем. Волонтеры попросили, чтобы она набрала препарат при них, чтобы было видно, что именно набирается. Ветврач снова ушла в комнату, но так и не вернулась: полицейские начали выемку документов. Волонтеры стояли с собакой около получаса (видео снято в офисе ППЖ), в присутствии главного инженера МУП Жилкомсервис, а затем вышли. Абсолютно спокойно))

Обеспокоенных здоровьем Сантаевой просим не тревожиться😌: Рон был привит ещё до того, как попал в ППЖ. Паспорт и чек из клиники @darvinvk_ykt, где был вакцинирован пёс, в карусели. .https://www.instagram.com/p/B9mkqscpVzg/