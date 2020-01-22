Марина Мироновская рассказала якутянам о проекте ФСС «Прямые выплаты»

Управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Марина МИРОНОВСКАЯ приняла участие в прямом эфире республиканского радио «Тэтим» и рассказала радиослушателям о пилотном проекте Фонда социального страхования «Прямые выплаты».

Напомним, что проект запущен на федеральном уровне в 2011 году, сейчас он реализуется 77 субъектах РФ. Республика Саха (Якутия) вступила в пилотный проект с 1 января 2020 года. Пилотный проект предусматривает выплаты пособий работникам непосредственно Региональным отделением ФСС.

Марина Мироновская в интервью отметила, что такое нововведение защищает интересы работающих граждан и во многом облегчает задачи работодателю. Всю необходимую информацию можно узнать на официальном сайте Регионального отделения Фонда социального страхования — https://r14.fss.ru/.

— В связи с переходом на «Прямые выплаты» все стороны этого процесса получают ряд преимуществ, — пояснила управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Марина Мироновская. — Работники будут обеспечены правильным и своевременным начислением пособий, снизится вероятность ошибок при расчетах, выплаты перестанут зависеть от финансового состояния работодателя. Сократятся конфликтные ситуации между работником и его руководством. Для самого работодателя — это освобождение от обязанности рассчитывать пособия, экономия оборотных средств, так как они не будут задействованы в выплатах, и упрощение составления отчетности по страховым взносам.