Марина Богословская выздоровела и уже на гребне светской жизни

Президент Торгово-промышленной палаты Якутии Марина БОГОСЛОВСКАЯ живет напряженной деловой жизнью.

Так, 20 ноября она вместе с представителями бизнес-сообщества участвовала во встрече с председателем правительства республики Андреем ТАРАСЕНКО.

25 ноября слегла в больницу – пульмонологию, о чем сообщила в соцсети. Но недолго общественный деятель и предприниматель лечилась в больнице.

Уже 27 ноября была замечена на открытии фестиваля «Вкус Якутии» в усадьбе АТЛАСОВЫХ. Порадуемся за Марину Олеговну в связи со скорым выздоровлением в это тревожное время.