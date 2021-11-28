28.11.2021
02:28
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Светская хроника

Марина Богословская выздоровела и уже на гребне светской жизни

Президент Торгово-промышленной палаты Якутии Марина БОГОСЛОВСКАЯ живет напряженной деловой жизнью.

Так, 20 ноября она вместе с представителями бизнес-сообщества участвовала во встрече с председателем правительства республики Андреем ТАРАСЕНКО.

25 ноября слегла в больницу – пульмонологию, о чем сообщила в соцсети. Но недолго общественный деятель и предприниматель лечилась в больнице.

Президент ТПП Якутии попала в больницу

Уже 27 ноября была замечена на открытии фестиваля «Вкус Якутии» в усадьбе АТЛАСОВЫХ. Порадуемся за Марину Олеговну в связи со скорым выздоровлением в это тревожное время.   

Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска и из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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