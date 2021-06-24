Марина Аромштам — о проблемах детского чтения

Эта улыбчивая женщина, кажется, знает все о детях и родителях. За ее плечами — 20 лет работы учителем начальных классов, она — финалист Московского конкурса «Учитель года» 1997 года, писатель, педагог, журналист, переводчик, литературный редактор, главный редактор газеты «Дошкольное образование» и популярного сайта «Папмамбук», к.п.н. С 2000 по 2007 г. курировала инновационные проекты дошкольных учреждений и учреждений для детей-сирот.

Каждому новому поколению родителей кажется, что только они по-настоящему сталкиваются с данной проблемой, как будто родители прошлых десятилетий были от нее счастливо избавлены. Вопросы «Что такое самостоятельно читающий ребенок? Как научить ребенка общению с книгой?» не устаревают.

Марина Семеновна предложила педагогам и родителям нашей республики поговорить о проблемах детского чтения. Какие книги и в каком возрасте необходимы детям? Зачем нужны книги на сложные темы: о страхе и смерти, о красивом и ужасном? Помогут ли книги ответить на больные вопросы: почему семьи такие разные? можно ли простить предательство? что такое любовь?

Автор повела разговор с мамами и папами, бабушками и дедушками, педагогами и детскими психологами о том, как сделать книгу для ребенка другом на всю жизнь. Она утверждает, что можно легко различать детей из читающей семьи от детей нечитающей семьи. У первых богатая речь, выше познавательная активность, хороший словарный запас. А ведь в дошкольном детстве ребенок может дать только эмоциональную оценку на прочитанное произведение. И тут очень важно чтобы эта оценка была высказана — это и есть обучение отношению к прочитанному, пробуждение интереса к чтению. «Тебе было интересно?», «Почему не интересно?», «Как бы ты поступил на месте героя?» — эти и другие вопросы должны быть заданы ребенку, где можно выяснить, насколько ребенок эмоционально воспринял прочитанное или услышанное. Речь ребенка развивается в детско-взрослой коммуникации: когда родитель читает книгу, он непосредственно обращается к нему и вступает в диалог по тексту, а мир ребенком воспринимается по понятиям взрослого.

В ходе семинара, слушатели прошлись по сайтам для родителей, узнали много интересного, познавательного. Ознакомились с современной литературой для детей и родителей. Семинар «Психолого-педагогические аспекты детского чтения», который посетили 104 педагога, вели чат 12 участников, прошел в рамках научно-практической конференции «Родной язык – дыхание души ребенка» 23 июня 2021 г. в Институте развития образования им. С.Н. Донского – II.