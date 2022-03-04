Марианна Андреева: Съезд женщин даст толчок для дальнейших действий

В Якутске немало успешных женщин-предпринимателей, они работают в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг, когда-то начинали со своего хобби, которое превратили в бизнес. В рамках XV съезда женщин Якутии и Дальневосточного женского форума, посвященного 100-летию образования Якутской АССР депутат Якутской городской Думы, управляющий гостиницы «Орто Дойду», совладелец семейного бизнеса в сфере туризма и гостеприимства Марианна Андреева приняла участие в стратегической сессии «Женское предпринимательство: новые вызовы и тренды».

В этой сессии участники были разделены по трекам на четыре команды, где каждая команда выдвигала свои предложения по различным направлениям, например, по взаимодействию бизнеса и власти, применения льгот по ТОР-ам и.т.д.

«В это непростое время женщин-предпринимателей волнует стремительно нарастающая инфляция, рост цен, мы думаем, как сдержать цены, чтобы не уйти в убыток. Но предприниматели такой народ, что при любых трудностях привыкли подстраиваться под действующие реалии, тем не менее, им необходимы меры поддержки.

Съезд пришелся как раз в то время, когда снимают ограничения, это позволило нам вживую общаться с коллегами, познакомиться с новыми людьми, обменяться контактами. Общий настрой участниц съезда позитивный, будем дальше работать, находить новые варианты решения и поддерживать друг друга. Много говорили про коллаборацию, объединение усилий, поэтому съезд был своевременный и даст толчок для дальнейших действий», — поделилась своим впечатлением от съезда Марианна Матвеевна.

Напомним, съезд женщин охватил свыше десяти различных стратегических площадок, где участники обсудили реализацию Национальных проектов, роль женщин аграрников в производстве сельхозпродукции, роль женщин в науке, законодательной власти.

Делегаты съезда посетили обширную культурную программу по посещению музеев и театров республики, презентации книг, посвящённых лидерам женских общественных движений Якутии.

Принятая резолюция по итогам съезда определит план работы Союза женских организаций республики на ближайшие пять лет.