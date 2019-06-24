Марианна Андреева: Без веры и вдохновения не бывает успешного бизнеса

5-6 июля состоится II практическая Бизнес-конференция Якутии.

Практическая Бизнес-конференция Якутии «Сильный бизнес – сильная республика» в прошлом году собрала 260 предпринимателей республики в живописной местности «Орто Дойду» на семинары и лекции известных российских бизнес-тренеров. Первый опыт получится успешным, вызвал позитивную реакцию бизнес-сообщества, и организаторы – Клуб расширения бизнеса Якутии – планирует проводить мероприятие ежегодно. 5-6 июля состоится вторая Бизнес-конферения.

«Мы получили реально работающие инструменты»

Марианна АНДРЕЕВА, член Клуба расширения бизнеса Якутии, депутат Якутской гордумы, член Координационных советов по предпринимательству при главе РС(Я) и главе Якутска, совладелец компании «Орто Дойду» рассказала Sakhalife:

— Прошлогодняя бизнес-конференция стала ярким, позитивным, мотивирующим событием для 260 якутских предпринимателей и их сотрудников, дала мощный толчок развитию их бизнеса, подарив много полезных идей. Все спикеры, приглашенные на конференцию, были реально практикующими бизнесменами со своим работающим бизнесом. Мы услышали от лекторов не голую теорию, а рассказ о реальном опыте с примерами из их собственной практики предпринимателей. Поэтому общение с ними было реально полезным – наши блокноты были исписаны новыми фишками, которые нам просто не терпелось воплотить у себя в бизнесе.

Мы получили в свои руки реально работающие инструменты. Образно говоря, лопата или экскаватор – это инструменты для вскапывания земли с разной производительностью. Так же для бизнеса разработаны специальные «инструменты», которые дают гарантированный результат, только надо учиться их использовать для достижения своих целей. Поэтому успешные предприниматели всегда учатся и не экономят на обучении своих сотрудников.

В России конференции с лекциями нескольких известных бизнес-тренеров проводит ассоциация «Вайс», на которых собираются тысячи участников. Но не каждый предприниматель из Якутска может поехать на такие обучающие мероприятия и вывезти своих сотрудников. Поэтому те якутские бизнесмены, которые участвовали в конференциях ассоциации «Вайс», решили: почему не организовать подобное событие в Якутске? Клуб расширения бизнеса Якутии во главе Ниной ВАСИЛЬЕВОЙ (сеть «Азбука») поддержал идею. Надо отметить, что в него входят многие успешные предприниматели Якутии — Татьяна ТЫМЫРОВА, гендиректор ресторанного холдинга, Лина ЖИРКОВА, консалтинговая центр «ФокусПРО», Елена ПОПОВА, Международный языковой центр «ISE», Рена БУДАЕВА, КПК «АргысКредит», Алексей СКОБЕЛЕВ, производственно-полиграфическая компания «Офсет», Лида КОНДРАТЬЕВА, компания «Стиль–Маркет», Ольга ГРИГОРЬЕВА, компания «Камелек» и многие другие. Наш клуб объединяет около 50 предпринимателей, и, конечно, местные предприниматели тоже поделятся своим практическим опытом на нашей конференции.

Слово о каждом спикере

На этот раз мы пригласили меньше спикеров, но увеличили время семинаров, что позволит лучше усвоить информацию. В конференции будут участвовать известные российские спикеры, которые уже приезжали в Якутск и хорошо зарекомендовали себя у наших предпринимателей. Что умеет каждый из них и чему можно у них научиться?

Валерий ГОРЯЧЕВ, компания “Evolution management» из Москвы, является специалистом по организации продаж и найму продавцов. Он отличается системным подходом, и если следовать пошагово его рекомендациям, результат продаж гарантированно будет расти. Говорю так, потому что сама опробовала его метод в своей компании. Уникальны его советы по найму и обучению эффективных «продажников». Он сам отличный продавец и знает немало реально работающих фишек.

Игорь МАЛЬЦЕВ, компания «Система растущих продаж» из Москвы. Лично знаю предпринимателей, которые внедрив его систему, в разы увеличили продажи. Например, супруги Луковцевы, владельцы франшизы по реализации матрасов «Райтон». Они уже второй год занимают первое место среди 200 магазинов «Райтон» в России, опережая города-миллионики, что является настоящим достижением. Мальцев учит выстраивать продажи через воронку, на что может уйти около полгода, но потом эту систему трудно будет сломать, она как хорошо налаженная машина стабильно будет выдавать результат.

Роман ВЫШНЕВЕЦКИЙ, компания «РосБизнесРесурс» из г. Самара, специалист по разработке руководств для специалистов. В бизнесе есть риск, что с уходом опытного сотрудника, предприятия теряет весь накопленных им багаж уникальных навыков по специальности. Поэтому почти во всех известных компаниях, в том числе «МакДональдс», создают «рабочие книги» — WorkBook, в которых пошагово расписаны все необходимые действия сотрудников. Имея такую инструкцию, я смогу за три дня обучить нового администратора гостиницы. И Роман Вишневецкий учит, как разработать такие руководство по специальностям, что мало, кто умеет. А это жизненно важно для бизнеса: иметь возможность быстро заменить ключевых сотрудников в случае их внезапного ухода, не ломая весь рабочий процесс. А так же, если вы планируете расширяться и масштабировать свой бизнес – например, из одного создать сеть из 10 магазинов.

Рашит КАРИМОВ, тренинговая компания «Время не ждет» из Санкт-Петербурга. Он несколько раз приезжал в Якутск, многие наши предприниматели проходили его тренинги, научились эффективному управлению персоналом, умению добиваться от сотрудников поставленных целей. Он обучает специальным навыкам, как организовать процесс, чтобы работники не перекидывали решение проблем на руководителя.

Вместе найдем выход из проблемы

Для успешного бизнеса очень нужны вера и вдохновение самого бизнесмена. Но часто бывает так, что находясь «в проблеме», предприниматель не видит из нее выхода, так как варится в собственном соку. И он предпочитает молчать о своих трудностях, хотя его давят большая кредитная нагрузка, накопленная задолженность по налогам, отсутствие компетентных сотрудников, хаос в финансах, неумение правильно провести рекламу. Эти сложности очень угнетают человека, вгоняют в стресс, лишают веры и вдохновения. И порой эти трудности, когда касаются твоего дела, кажутся непреодолимыми, но на самом деле, проблемы у всех бизнесменов одинаковые. И я им очень рекомендую участвовать таких предпринимательских мероприятиях, как наша бизнес-конференция, где можно услышать несколько вариантов решения проблем от людей, которые справились с подобными ситуациями. И это очень мотивирует, помогает увидеть ситуацию со стороны и найти из нее эффективный выход.

Больше позитива!

Так же важно, что собирается сообщество предпринимателей, с которыми можно поделиться своими проблемами, которые с полуслова поймут и подскажут, опираясь на свой опыт. Это тоже сильно стимулирует и дает позитивный настрой. Вообще я часто бываю на различных мероприятиях для малого бизнеса, и в основном, на них говорят о трудностях и проблемах, которых, конечно, сегодня хватает у предпринимателей. Но, честно говоря, очень не хватает позитива!

А когда мы, предприниматели, обсуждаем, как реально можно решить наши проблемы, что для этого надо предпринять не на словах, а на деле, то это создает совсем другой настрой и дарит силы и позитивную энергию, необходимые для ведения успешного бизнеса.

В прошлом году на семинарах у участников конференции было мало времени и возможностей ближе познакомиться между собой, поэтому в этом году мы специально организуем вечер дружбы с ужином. Его проведет Яна УГАРОВА, которая сумеет создать неформальную обстановку для общения, выступит певица из Санкт-Петербурга Эльмира ТЕРКУЛОВА. Непринужденному знакомству поможет и природа местности Орто Дойду, где наши участники разместятся в палатках. Как и прошлым летом, по утрам на открытом воздухе будет проводиться китайская гимнастика, давая заряд энергии на целый день. Завтраки, обеда и ужины входят в стоимость. Более подробную информацию можно узнать на сайте www.business—sakha.ru и по телефонам (WA) 89246636777 и 89142714466.

Приглашаю на вторую практическую бизнес-конференцию Якутии всех предпринимателей, чтобы получить новый импульс развития своего бизнеса, зарядиться позитивом и познакомиться с коллегами-бизнесменами! Сильный бизнес – сильная республика!