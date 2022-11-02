Мари Аснат: Я жертва педофила

Бывшая жертва педофила, адвокат из Якутии: «Я за смертную казнь в отношении таких выродков»

«В 12 лет я тоже подверглась насилию со стороны 35-летнего мужчины. Он меня знал с малых лет, поскольку посёлок маленький, все мы знали друг друга, я ему доверяла. Он приходил в дом дедушки очень часто. И он был примерным семьянином, жена, дети», — пишет Мари Аснат

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