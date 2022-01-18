Марха довольна работой мэрии

Жители микрорайона Марха отметили хорошую работу городских властей по ремонту дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», установке уличного освещения по муниципальной программе «Светлая столица». Отчет Окружной администрации г. Якутска перед населением мкр. Марха представила заместитель главы города Наталья Степанова.

В Мархе в 2021 году отремонтировали дорожное покрытие улиц Советская, Олега Кошевого, Заводская, Интернациональная,общей протяженностью около 6 км, провели грейдирование 2,2 км грунтовых дорог. В рамках реализации муниципальной программы «Светлая столица»построили линии наружного освещенияпо ул. Набережная, ул. Интернациональная и в квартале«Северный»общей протяженностью 4,4 км, реконструировали наружное освещение на территории СОШ № 32.

В ходе отчета мархинцы интересовались установкой теплых автобусных остановок, подключениядомов к газоснабжению, вопросами водоснабжения и переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Заместитель главы Якутска Наталья Степанова сообщила, что уже скоро, в этом году в Мархе появится первая теплая остановка.

Руководитель Управления администрации мкр Марха Николай Ксенофонтов по вопросу водоснабжения ответил, что в настоящее время Окружной администрацией г. Якутска ведётся работа по разработке схемы строительства водопровода и проектно-сметной документации для включения в федеральную программу «Чистая вода» до 2023 года.

Отмечено, что Окружной администрацией города Якутска также ведётся работа по разработке проекта схемы газоснабжения.«После завершения работ будет произведена реконструкция газопровода для увеличения пропускной способности газопровода», — сказал Николай Ксенофонтов.

Заместитель главы города Наталья Степанова отметила, что в 2021 году в рамках республиканской программы«Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2025 годы» было выделено3 млрд 700 млн рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

«Последние два года в городе, республике и стране проводится большая работа по признанию домов аварийными. В 2021 году в городе Якутске переселено 959 граждан из 320 жилых помещений общей площадью 11 515 квадратных метров, из них 867 человек по республиканской программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-25 годы» и 92 человека в рамках муниципальнойадресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2025 годы» на территории города Якутска», — сказала Наталья Степанова.

Встреча прошла в очно-дистанционном формате с соблюдением рекомендованных мер против распространения коронавирусной инфекции.

С 17 января в городском округе «город Якутск» начались встречи с общественностью в рамках ежегодных отчетов Окружной администрации города Якутска перед населением.