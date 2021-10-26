26.10.2021
17:58
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Красота & Здоровье

Маргарита Игнатьева выступит в прямом эфире соцсетей

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) Игнатьева Маргарита Егоровна 27 октября 2021 г. проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Маргарита Игнатьева ответит на все актуальные вопросы по курируемым направлениям работы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС (Я), которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

Одноклассники —  https://ok.ru/sakhagov/topic/154157864070576

Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_19970

Источник: Пресс-служба АГиП РС (Я)
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