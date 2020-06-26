Марфа Олесова: Всех интересуют наши отношения с Георгием Карамзиным, но…

25 июня судья Якутского городского суда Анатолий КАРАТАЕВ в четвертый раз отложил рассмотрение дела, по которому проходит соучредитель и генеральный директор ООО «Альфа-Недвижимость» Марфа ОЛЕСОВА, телезвезда сериала «Сэргэлэххэ», связанная со строительным магнатом Георгием КАРАМЗИНЫМ. SakhaLife связался с Марфой Александровной.

— Марфа, прежде всего, благодарю вас за профессионализм. Несколько лет назад вы продали нашу квартиру, сделка по недвижимости прошла очень хорошо. Тогда мне показалось, что вы очень любите свою работу.

— Да, я помню эту сделку. У меня очень много благодарных клиентов. И да, я любила свою работу.

— Любила? Разве сейчас вы не занимаетесь риэлторством?

— Нет. Уже два года я не работаю.

— А на что же вы тогда живете? Ведь в материальном мире потребностей у человека всегда много.

— У меня есть любимый человек, и я занимаюсь личной жизнью.

— Если вы о Георгии КАРАМЗИНЕ, то он ведь почти год был под арестом, находился в СИЗО. Тем не менее, вы могли себе позволить не работать?

— Да.

— Честно говоря, такие пары, когда мужчина состоятельный, влиятельный, многого добился, а девушка – молодая и красивая, моложе его детей, привлекают к себе внимание. Иногда кажется, что имеет место холодный расчет, когда девушек интересуют деньги и возможности, а мужчин – молодость и красота. Но это же не ваш случай?

— Нет, мы действительно любим друг друга.

— Последние события не сказались на ваших отношениях?

— Никто никого не бросил. Мы вместе.

— Как бы вы охарактеризовали Георгия Олеговича?

— Почему всех интересуют наши отношения? Ваши коллеги предлагают мне выкупить наши совместные фото за 30 – 40 тысяч рублей.

— Что ж, рада за коллег, у которых такие возможности. Что касается моего вопроса, я надеялась, что вы скажете о Георгии Олеговиче что-нибудь хорошее.

— Конечно, он очень светлый, мудрый, добрый, чуткий, ответственный, честный, сильный, целеустремленный человек. Я таких не встречала в жизни.

— Марфа, я не прошу вас прокомментировать уголовное дело, по которому проходит и Георгий Олегович. Потому что вы не знаете всех обстоятельств.

— Я не знаю подробностей, но верю, что суд будет справедливым, и все выяснится, потому что Георгий – честный человек.

— Но насчет своего уголовного дела, в котором вас обвиняют в мошенничестве, вы же можете что-нибудь сказать.

— Моей вины в проблемах компании нет, надеюсь, справедливость восторжествует. Подробности сейчас говорить не хочу.

— Ну, многие сами приносят нам свои документы, рассказывают об обстоятельствах дела. Но если не хотите – не будем о подробностях вашего дела, которое будет рассматривается в суде. Но ведь есть уже вступившее в силу решение суда, тоже по мошенничеству, вам дали условный срок, который еще не погашен. И тоже связано с риэлторской деятельностью.

— Когда все это началось, я лежала в больнице с ребенком. На тот момент самым главным было здоровье моего ребенка. Был второй соучредитель компании – финансовый директор. Так как моей вины нет, мне бы не хотелось озвучивать подробности.

— Виктория-Сайдыына ИННОКЕНТЬЕВА, соучредитель риэлторской фирмы «Альфа-недвижимость» и финансовый директор проходила с вами по этому делу. Это ваш бизнес-партнер. Вы хорошо знали этого человека до того, как начать совместный бизнес?

— Всего полгода. Мы познакомились в другой риэлторской фирме и совместно начали свое дело.

— И я вам скажу, почему основное внимание из вас обеих сконцентрировано именно на вас, Марфа. Да, таких дел очень много, и только единицы получают общественный резонанс. Еще на стадии следствия ваше дело привлекло внимания СМИ, потому что кто-то из журналистов опознал в вас звезду телесериала НВК САХА «Сэргэлэххэ». Кроме этого, вы связаны с Георгием Карамзиным, который тоже проходит по резонансному уголовному делу. Этого достаточно, чтобы вы оказались в поле внимания СМИ.

— А можно пока ничего не писать? Пусть суд пройдет, будет вынесено решение, тогда и напишете.

— Марфа, о вашем деле пишут все СМИ еще со стадии следствия. Сейчас дело находится в суде. Не бывает, чтоб СМИ, взяв дело на прицел, вдруг потеряли к нему интерес на стадии суда. Если бы не пандемия, наш корреспондент сидел бы в зале суда и вел оттуда прямой репортаж.

— Всех интересует Георгий Олегович… Я могу сказать про него только хорошее. И не верю, что он может быть в чем-то виноват. А наши отношения – это только наше личное дело.

— Ваш суд отложен уже четыре раза с апреля. Один раз по пандемии, три раза по вашей неявке из-за болезни. Проходят месяцы. У вас что-то серьезное?

— Я не приходила по болезни, а диагноз вам говорить не хочу. Кроме этого, суд сам несколько раз откладывал из-за пандемии.

— У вас раньше были проблемы со здоровьем?

— Раньше не было. Но в последнее время я живу в постоянном стрессе, и это сказывается на здоровье.

— Что бы вы хотели сказать напоследок?

— Мои родные и близкие, любимые верят в меня и поддерживают в этой ситуации. А это для меня самое главное. Республика – большая, я не могу ходить и всем доказывать, что я не виновата. Но я верю в справедливость предстоящего суда.