Марафон «HACK-the-ICE 4.0» для ИТ-разработчиков пройдет в Якутске

23-26 ноября в Якутске состоится ежегодный Дальневосточный марафон ИТ-разработчиков «HACK-the-ICE 4.0». По итогам хакатона выявят трёх победителей, которые получат деньги на запуск проекта. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Дальневосточный марафон ИТ-разработчиков пройдёт в преддверии форума «Цифровой алмаз», который Якутия проводит совместно с Минцифры РФ. Цель хакатона — поиск и поддержка талантливых ИТ-специалистов и развитие команд по созданию ИТ-продуктов на Дальнем Востоке. «Мы всегда видели будущее в ИТ–сфере, делали упор на креативную индустрию. В сегодняшних условиях эта работа приобретает особое значение и создаёт новые возможности для прорывного развития», — отметил ранее глава республики Айсен Николаев.

Хакатон «HACK-the-ICE 4.0» пройдёт в очно-заочном формате. В течение четырёх дней участники хакатона будут разрабатывать новые проекты в области программного обеспечения информационных технологий по заданным темам.

Принять участие могут разработчики от 14 лет. Приглашаются команды в составе от трёх до пяти человек, включая менеджера продукта, дизайнера и разработчика. Заявки принимаются до 22 ноября включительно на сайте проекта. Спонсорами «HACK-the-ICE 4.0» выступают «Сбербанк», «Якутскэнерго», детское издательство «Кэскил». Партнёры — «Почта России» и ООО «Логика». В 2021 году хакатон собрал 167 участников из Москвы, Казани, Липецка, Сахалина, Барнаула, Саратова, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Читы, семи районов и городов Якутии. Напомним, 25 и 26 ноября в столице Якутии пройдёт форум «Цифровой алмаз», на площадке которого представители федеральных министерств и ведомств, региональных властей, бизнеса, крупных IT-компаний обсудят решения для сохранения цифрового суверенитета и кибербезопасности России.