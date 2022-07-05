Мандатная комиссия VIII СИ народов Якутии обеспечит порядок на соревнованиях

Мандатная комиссия VIII Спортивных игр народов Якутии с 1 июня начала работу одновременно с чемпионатом мира по мас-рестлингу в Якутске. О напряженных днях перед соревнованиями рассказала руководитель комиссии, начальник физкультурно-оздоровительного отдела УФКиМС РС(Я) Зинаида Афанасьева.

— Аккредитационная комиссия Игр вместе с чемпионатом мира по мас-рестлингу начала свою работу с 1 июня в г. Якутске, позднее к нам присоединились наши усть-алданские коллеги: учитель русского языка Вероника Ушницкая и специалист администрации Наталья Охлопкова. Всего нас 12 человек.

Наш трудовой день начинается с 9 ч утра до позднего вечера. Ведь от аккредитационной комиссии, в первую очередь, зависит участие в соревнованиях спортсменов, тренеров, судей и других. Можно сказать, мы обеспечиваем порядок — тесно работаем с представителями улусов, создаем общую базу, сверяем списки, проверяем все документы, фотографии, решаем, например, будут ли допущены к соревнованиям те или иные спортсмены. Так что это очень ответственная работа.

У меня большой опыт: так, в 2012 году начала как член мандатной комиссии, с 2017 года работаю в качестве руководителя.