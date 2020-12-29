Мандарины для медиков

Депутат ГосСобрания (Ил Тумэн» Павел КСЕНОФОНТОВ в рамках акции «Спасибо врачам» подготовил «витаминизированный подарок» для медиков трех медицинских учреждений города Якутска – 30 кг мандаринов.

С чем у каждого из нас ассоциируется Новый год? С боем курантов, запахом елки, и, конечно – мандаринами! Именно эти воспоминания у нас с самого детства. К тому же эти фрукты не только вкусные и ароматные, но и полезны для организма – они способны повышать иммунитет и выводить токсины.

Помощник депутата Аркадий ТУРАНТАЕВ от лица Павла Ксенофонтова поздравил с наступающими праздниками сотрудников приемного отделения Национального центра медицины и Центра охраны материнства и детства, а также Якутской городской больницы №3, и передал им по ящику полезных фруктов. «Мы стоит буквально на пороге нового года. И, конечно, хочется поздравить наших героев – медиков, которые выполняют свой профессиональный и человеческий долг в это сложное время. И каждому из них нужна наша с вами поддержка. А запах мандаринов пусть напоминает им о том, что праздник уже рядом, и дарит им новогоднее настроение!», — сказал он.