Мандар Уус возьмется за сюжет халбас харата у памятника Майаҕатта Бэрт Хара

Александр Жирков и Борис Неустроев – Мандар Уус посетили памятник Майаҕатта Бэрт Хара в местности Кыыс Хаҥа

Первый заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ и народный мастер республики Борис НЕУСТРОЕВ — Мандар Уус 7 июля 2022 года побывали в местности Кыыс Хаҥа возле села Сырдах Усть-Алданского улуса, где в 1996 году был установлен первый памятник легендарному силачу Майаҕатта Бэрт Хара.

Бронзовый памятник своему легендарному предку — могучему воину и охотнику Майаҕатта Бэрт Хара, зятю Тыгын Дархана, жители Усть-Алданского улуса установили в Бэрт-Усовском наслеге (центр — село Сырдах). Хара в якутской военной иерархии означает рядовой. Прозвище Бэрт Хара (отличный солдат) присвоил Майаҕатте его могущественный тесть Тыгын. Скульптура поставлена в знаменитом аласе Кыыс Хаҥа — владении Бэрт Хара — одном из четырех великих сакральных аласов (Тойон Мүрү, Хотун Төҥүлү, Кыыс Хаҥа, Уол Табаҕа).

Первый вице-спикер парламента Якутии Александр Жирков рассказал, что автором первого памятника, который был установлен в 1996 году в честь проведения первых Игр народов Якутии, стал скульптор из села Танда Усть-Алданского улуса АЛЕКСЕЕВ. К сожалению, памятник простоял всего несколько лет, а затем разрушился.

Вместо него была установлена уже знакомая всем жителям республики бронзовая скульптура легендарного силача, могучего воина и охотника, автором которой стал скульптор Владислав БУРЦЕВ.

Парламентарий отметил, что из-под рук Бурцева также вышли памятники Майаҕатта Бэрт Хара и Легоя Тойона, открытые во время проведения VIII Спортивных игр народов Якутии в селе Бороҕон в этом году.

Александр Николаевич рассказал, что в рамках установки памятника, по его инициативе с поддержки тогдашнего заместителя министра культуры РС (Я) Василия Бочкарева из Нерюнгринского района были привезены три огромных гранитных камня, один из которых лежит сегодня у памятника Майаҕатта Бэрт Хара в местности Кыыс Хаҥа.

Парламентарий предложил известному кузнецу, хранителю народных традиций народа саха Борису Неустроеву продумать сюжет скульптуры на граните и взяться за новый проект.

Мандар Уус поблагодарил первого вице-спикера парламента Якутии за оказанное доверие. Народный мастер Республики Саха (Якутия) поделился идеей о создании композиции, которая бы связала героя якутских легенд Майаҕатта Бэрт Хара с якутским героическим эпосом Олонхо.

«В эпосе Олонхо есть интересный сюжет о «халбас харата», носящий глубокий философский смысл: когда двух богатырей, равных по силе, верхние божества Айыы сводили в поединке на туго натянутой веревке, испытывая тем самым их ловкость и удачу. Популярная в старину игра символизировала этническую индивидуальность народа, особенности жизненного уклада, а также характер приспособления к специфическим условиям климата и окружающей среды. В новой скульптуре я хочу воплотить эту задумку», — поделился мыслями Борис Федорович.

Александр Жирков поддержал идею народного мастера, и стороны обговорили детали задумки, подчеркнув сложность технического исполнения композиции.

Подводя итоги встречи, Александр Жирков и Борис Неустроев – Мандар Уус поблагодарили жителей села Сырдах за гостеприимный прием и пожелали усть-алданцам успешного проведения VIII спортивных игр народов Якутии, а всем его участникам – удачи.