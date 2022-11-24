Мандар Уус получит пожизненную стипендию, как носитель традиционной культуры

В Якутии олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам вручили сертификаты о назначении стипендий

Носители традиционной культуры будут получать ежемесячную стипендию в размере 30 тысяч рублей в течение года

В преддверии Дня олонхо в Якутии носителям традиционной культуры вручены сертификаты о назначении стипендий главы республики. 20 олонхосутов, запевал осуохая и кузнецов в течение года будут получать ежемесячную стипендию в размере 30 тысяч рублей. Народному мастеру Борису Неустроеву — Мандар Уус назначена пожизненная стипендия, сообщает ЯСИА.

За неоценимый вклад в сохранение и приумножение культурного наследия поблагодарил стипендиатов глава Якутии Айсен Николаев.

Он напомнил, что в этом году якутский круговой танец осуохай вошёл в список 100 шедевров нематериального культурного наследия народов России. В начале декабря на сценах Мариинского и Большого театра представят новую интерпретацию национальной оперы Марка Жиркова «Нюргун Боотур Стремительный» в честь столетия республики. Всё это показывает большую оценку и интерес к якутской культуре.

«Несмотря на все общемировые изменения, мы должны стремиться сохранять, развивать и прививать будущим поколениям любовь к нашей культуре, родному языку. Носители традиционной культуры являются главными хранителями нашего духовного богатства. Поэтому ваша работа имеет огромное значение для каждого из нас», — отметил глава республики.

Айсен Николаев вручил ежемесячные премии в 30 тысяч рублей олонхосутам, победителям и призёрам республиканских конкурсов запевал осуохая, носителям традиционного кузнечного искусства народов Якутии. Стипендии удостоены 20 мастеров из разных районов республики.

За особые заслуги в деле возрождения, сохранения и распространения кузнечного дела, активное участие в общественной жизни республики, приобщение детей и молодёжи к традиционному культурному наследию народов почётному гражданину республики, заслуженному работнику культуры, лауреату государственной премии имени П.А. Ойунского Борису Неустроеву — Мандар Уус глава Якутии назначил пожизненную стипендию.

«Это крайне волнительное событие, которое является большой оценкой нашей работы во благо развития и процветания родной республики. Все прекрасно знают, какими великими мастерами славится Якутия. Сейчас все мы чувствуем, что стоим на пороге больших изменений в лучшую сторону. Наступило время, когда мы, носители традиционной культуры, должны сплотиться, создавать новые произведения, рассказать всему миру о богатстве якутской культуры», — подчеркнул Мандар Уус.

Также он обратился к Айсену Николаеву с просьбой о рассмотрении возможности возведения в каждом районе республики дома олонхо, чтобы знакомиться с национальной культурой мог каждый местный житель с малого возраста.

По словам главы, на реализацию творческих проектов и программ по ремонту и реконструкции домов олонхо ежегодно будет предусмотрено 50 миллионов рублей.

В знак благодарности от имени кузнецов Якутии Мандар Уус передал Айсену Николаеву национальный музыкальный инструмент хомус.

Напомним, в Год культурного наследия народов России Айсен Николаев подписал указ о единой системе домов олонхо и мерах государственной поддержки олонхосутов, запевал осуохая и кузнецов. Документ направлен на сохранение и укрепление эпического наследия народов республики.