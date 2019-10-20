20.10.2019
17:00
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Желток

Мамы всякие важны

Своих мам поздравляют сегодня глава Якутии, певцы, вайнеры, телевизионные ведущие, актеры.

В нашей подборке мы предлагаем посмотреть на мам знаменитостей и сравнить их с «получившимися» детьми.

Глава Якутии Айсен Николаев c мамой Тамарой Сергеевной:

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Дорогие мамы, поздравляю вас с замечательным светлым и добрым праздником – Днем Матери! ⠀ Для каждого из нас самые теплые чувства, светлые воспоминания, любовь и забота связаны с матерью. Мама – наш главный наставник, мудрый советчик и преданный друг. Благодаря материнской любви и заботе ребенок делает первые шаги, произносит первые слова и на каждом этапе своей жизни получает поддержку и уверенно движется вперед. Материнская любовь, ее участие и сопереживание являются опорой, даже когда мы становимся взрослыми. Дорогие наши матери, бабушки, прабабушки! Выражаю искреннюю признательность за вашу жизненную мудрость, любовь и доброту. В этот знаменательный день особые слова благодарности мы посвящаем многодетным и приёмным матерям – за самоотверженный труд, душевную щедрость и тепло. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия, мира и добра! #сднемматери #мама #Якутия

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Мама эстрадного певца Игоря Егорова:

Тамада Дмитрий Ядрихинский со своей мамой:

Мама известной хомусистки Альбины Дегтяревой:

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Ийэм сурэ5ин тэбиитэ Миэхэ оло5у биэрбитэ Уйэ5э быстыспат аналлаах Олох ситимин тиспитэ… Урун кун сырдыга — Ийэттэн, Олох тордо барыта — Ийэттэн, Куустээх таптал иэйиитэ — Ийэттэн, Истин сыьыан сылааьа — Ийэттэн! Ийэм эйэ5эс мичээрэ Сырдыгы сыдьаайа уматар Былыттаах да5аны куннэргэ Тулабын барытын сырдатар! Урун кун сырдыга — Ийэттэн, Олох тордо барыта — Ийэттэн, Куустээх таптал иэйиитэ — Ийэттэн, Истин сыьыан сылааьа — Ийэттэн! Ийэм иистэнньэн илиитэ Сылайар диэни билбэккэ Элбэ5и да5аны тиктэ5э, Угус кэрэни айда5а! Урун кун сырдыга — Ийэттэн! Олох тордо барыта — Ийэттэн! Куустээх таптал иэйиитэ — Ийэттэн! Истин сыьыан сылааьа — Ийэттэн! ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤🌹❤🌹❤🌹❤🌹❤🌹 Всем, чего я добилась в жизни, я обязана тебе, МАМА!!!! Спасибо за все!!!!!🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤❤❤❤❤❤🥰🥰❣🥰❣🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😘Долгих, долгих лет жизни!!!🙏🙏🙏🙏🙏 Пусть я сама мама и бабушка, но я твоя дочь!! Люблю безмерно!!! ❤❤❤❤❤❤🥰🥰🥰🥰🥰💖💖💖💖💖💖😘😘😘

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Красавица и обладательница титула «Мисс Якутия-2014» Лидия Гасанбалаева и ее не менее красивая мама:

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Мамочка❤️

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Актер и вайнер Иннокентий Хобуев с мамой:

Певец и телерадиоведущий Петр Кулаковский с мамой и братом:

Актриса театра КМНС «Гулун» и «Краса Дальнего Востока» Ева Кузьменко с мамой:

Певица Варя Аманатова с мамой:

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Ийэлэр куннэринэн кун кубэй ийэбин , Аманатова Роза Васильевнаны, тапталлаах эбээбитин , хос эбээбитин саамай махталлаах , соготох кунду киhибитин ийэбитин эгэрдэлиибит !!! Баhаалыста доруобай буол ийээ , ессе да аттыбытыгар баар буол !!! Эн баарын тухары мин , син эрэх турах сананан туох эрэ кемускэллээх курдук сананабын , ессе да атаахтыыбын , ессе да ого курдук сананабын , эйиигиттэн уерэнэрим билигин да элбэх !!! Бырааhынньыгынан !!! 😘😘🎂🎂 #сднемматери #мама

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Известный пародист Александр Бурнашов и его мама:

Мама актера Дмитрия Баишева:

Мама певицы Ники с ее ленинградскими однокурсницами:

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С днем матерей❤️ Сегодня просто замечательный день. На меня вышли однокурсницы моей мамы которые вместе с ней учились в Ленинграде. Моему волнению нет предела, они хотят встретиться где то через месяц🤗 Я очень мало знаю про свою маму, хочется узнать про ее молодость, чем она дышала, чем жила❤️ Самый волнительный в этом году день матери❤️😭 Угадайте где она сидит? Кстати моя Аделина очень на нее похожа😊

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И напоследок, мама певицы Вари Максимовой в образе королевы-матери:

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Мою любимую мамочку @galinaosipova232 ❤️, моих самых лучших сестёр @nadezhda_maksi @umka.elena @ritamaximum поздравляю с Днём матери 🤱🏻. ⠀ Я так счастлива, что родилась именно в нашей семье, у лучшей мамы на земле с сёстрами, которые тоже лучшие мамочки 🥰🥰😘😘😘! ⠀ Пусть все о чем мечтаете сбудется, пусть дети радуют успехами, будьте здоровыми и счастливыми, процветайте и будьте любимы 😘😘😘! ⠀ Photo @yakutyanochka_photo Mua @yakutyanochka_beauty Dress @yakutyanochka_dress #моясемьясамаясамая

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Источник: https://www.instagram.com/p/B306pWHpLX-/ https://www.instagram.com/p/B30vqMGBErd/ https://www.instagram.com/p/B30pxr_FFWe/ https://www.instagram.com/p/B30lyciI1wX/ https://www.instagram.com/p/B30tOV8oDN0/ https://www.instagram.com/p/B30s7-1pgrq/ https://www.instagram.com/p/B31CABbJqAq/
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