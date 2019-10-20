Мамы всякие важны

Своих мам поздравляют сегодня глава Якутии, певцы, вайнеры, телевизионные ведущие, актеры.
В нашей подборке мы предлагаем посмотреть на мам знаменитостей и сравнить их с «получившимися» детьми.
Глава Якутии Айсен Николаев c мамой Тамарой Сергеевной:
Мама эстрадного певца Игоря Егорова:
Тамада Дмитрий Ядрихинский со своей мамой:
Мама известной хомусистки Альбины Дегтяревой:
Красавица и обладательница титула «Мисс Якутия-2014» Лидия Гасанбалаева и ее не менее красивая мама:
Актер и вайнер Иннокентий Хобуев с мамой:
Певец и телерадиоведущий Петр Кулаковский с мамой и братом:
Актриса театра КМНС «Гулун» и «Краса Дальнего Востока» Ева Кузьменко с мамой:
Певица Варя Аманатова с мамой:
Известный пародист Александр Бурнашов и его мама:
Мама актера Дмитрия Баишева:
Мама певицы Ники с ее ленинградскими однокурсницами:
И напоследок, мама певицы Вари Максимовой в образе королевы-матери:
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