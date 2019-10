Мамы всякие важны

View this post on Instagram

Дорогие мамы, поздравляю вас с замечательным светлым и добрым праздником – Днем Матери! ⠀ Для каждого из нас самые теплые чувства, светлые воспоминания, любовь и забота связаны с матерью. Мама – наш главный наставник, мудрый советчик и преданный друг. Благодаря материнской любви и заботе ребенок делает первые шаги, произносит первые слова и на каждом этапе своей жизни получает поддержку и уверенно движется вперед. Материнская любовь, ее участие и сопереживание являются опорой, даже когда мы становимся взрослыми. Дорогие наши матери, бабушки, прабабушки! Выражаю искреннюю признательность за вашу жизненную мудрость, любовь и доброту. В этот знаменательный день особые слова благодарности мы посвящаем многодетным и приёмным матерям – за самоотверженный труд, душевную щедрость и тепло. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия, мира и добра! #сднемматери #мама #Якутия