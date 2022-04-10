Мамы и их малыши получили в подарок «Дневник питания»

Всемирный день здоровья в этом году ознаменовался выходом роскошного издания необычного дизайна и содержания — второго, дополненного научно-популярного издания «Дневник питания мамы и малыша».

Знаменательно, что книга вышла в этом году, объявленном главой республики Годом Матери. Глубоко символично, что презентация книги состоялась в Перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы. В 2012 году больница стала первой больницей в республике, получившей международное звание «Больница, доброжелательная к ребенку».

Книга состоит из советов и рекомендаций специалистов по здоровому питанию мамы и малыша, по поддержке грудного вскармливания, а также

практической части, в заполнении которой предполагается участие самой мамы.

Инициатор и автор издания — кандидат медицинских наук, главный внештатный диетолог Минздрава республики, руководитель Центра питания НИЦ МИ СВФУ, председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии» Ульяна ЛЕБЕДЕВА.

— Книга должна быть в каждой семье, и мы решаем разные варианты ее распространения: в некоторых местах передаем для общего пользования в районные или сельские библиотеки, чтобы она была доступна для каждой женщины-мамочки, — сказала Ульяна Михайловна, выступая на презентации издания.- Недавно мы внесли предложение в резолюцию XV съезда женщин Якутии о рассмотрении возможности финансирования максимального количества издания, чтобы обеспечить каждую маму республики этим Дневником.

— Первое издание получило широкий отклик общественности и положительную оценку врачей за практическую значимость в популяризации и реализации основных принципов здорового питания не только среди населения республики, но и далеко за ее пределами, — сказала рецензент издания, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии факультета последипломного обучения врачей Медицинского института СВФУ имени М.К.Аммосова Наталья ДУГЛАС. — Второе издание переработано с учетом новых требований СанПиН и Норм физиологических потребностей в энергии и пищевых веществ среди различных групп населения РФ, современных тенденций в гигиене питания, диетологии и нутрициологии, акушерстве и гинекологии, педиатрии и дополнено материалами по питанию детей от одного года до трех лет. Даны современные рекомендации с учетом региональных особенностей и национальных традиций питания, представлен ассортимент используемых продуктов и блюд в питании матери и ребенка в условиях Крайнего Севера, сформирована рецептура приготовления отдельных продуктов и блюд с использованием местного сырья и продуктов производства.

На презентации выступили с благодарностью и те, кому издание предназначено, – мамы. Они отметили, что вышла очень нужная книга, что в ней можно найти ответы на все свои вопросы по питанию ребенка.