«Мамонтенок-2020» приглашает принять участие в конкурсе!

Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых объявляет о проведении XХ юбилейного республиканского фестиваля-конкурса «Мамонтенок-2020» и приглашает всех желающих принять самое активное участие!

Фестиваль «Мамонтенок» является одним из самых ярких конкурсов детского и юношеского творчества, площадкой, где рождаются новые таланты и будущие звезды, и проводится в целях популяризации циркового искусства, привлечения детских и молодежных творческих коллективов к новым направлениям творческой деятельности, выявления лучших коллективов, талантливых детей и молодежи. За всю историю фестиваля в нем приняли участие более 2,5 тысяч человек, многие из которых стали студентами Якутского колледжа культуры и искусств, Московского циркового училища им. М. Румянцева, Пекинского Международного Колледжа Искусств и артистами Бриллиантового цирка Якутии.

Оргкомитет фестиваля: АУ «Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых

Состав жюри:деятели искусств в области культуры и искусства.

Участники фестиваля:солисты, дуэты, коллективы, детские театры, любительские цирковые студии в возрасте от 3 до 25 лет.

Сроки и место проведения:25-26 марта 2020 года, г.Якутск, ул. Пояркова, 22, Государственный цирк РС(Я)

В конкурсе могут принять участие следующие жанры:

• акробатика

• гимнастика

• жонглирование

• дрессура

• эквилибристика

• пантомима;

• иллюзия;

• комическая сценка;

• пародия;

• воздушная гимнастика

• клоунада;

Каждый номер должен быть продолжительностью не более 3-5 минут.

Для участия необходимо представить в Оргкомитет фестиваля в срок до 20 марта 2020 года анкету-заявку, включающую:

— информационный паспорт (форма прилагается);

— программу выступления на конкурсе по электронной почте: sakhacircus@mail.ru, (видеозапись номера согласно положению);

Фонограмма должна быть записана в хорошем звуковом качестве, формат СD и предоставляется в день конкурса.

В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия и проведение конкурса.

Поощрения участников:

Победители награждаются специальными дипломами и поощрительными призами. Все участники получают сертификаты участия.

Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат.

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении жюри и оргкомитета.

Стоимость участия в фестивале: 500 рублей с каждого участника.

Программа фестиваля:

25 марта в 10 ч. – заезд, регистрация, просмотр номеров, мастер класс руководителями;

25-26 марта – конкурсные дни. Награждение

26 марта в 12.00 ч. – гала-представление победителей фестиваля, праздничный фуршет.

Особые условия конкурса: В целях безопасности жизнедеятельности детей на конкурс участники направляются по приказу руководителей муниципальных управлений образования в сопровождении взрослого руководителя. Руководители коллективов, отдельных участников конкурса несут полную ответственность за жизнь, безопасность и здоровье детей во время пребывания в г.Якутске, в пути следования к месту проведения конкурса и обратно. Расходы по питанию, проживанию и проезду участников за счет направляющей стороны или за счет участников.

Куратор: Стручкова Анастасия Петровна

Адрес республиканского оргкомитета:677027, Россия, Республики Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пояркова, 22. АУ «Государственный цирк Республики Саха (Якутия) им. Марфы и Сергея Расторгуевых

Тел./ факс +7 (4112) 429-002, 429-646

e-mail: sakhacircus@mail.ru

Информационный паспорт участника

1. ФИО (название коллектива) ______________________

2. Адрес _________________________________________

3. Дата рождения (год создания) _____________________

4. Национальность_________________________________

5. Общий стаж работы в данном коллективе________ лет

6. ФИО участников, возраст, род деятельности, образование,

национальность (если коллектив):

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7. Репертуар _____________________________________

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8. Награды и поощрения __________________________

9. Творческая характеристика ______________________

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