Мамонтенок-2019: Циркачи со всего мира ждут!

Совсем скоро, с 4 по 6 октября, на манеже Бриллиантового цирка Якутии раскроет новые таланты будущих звезд цирка VI Международный цирковой фестиваль «Мамонтёнок-2019» («Little Mammoth – 2019»).

Это один из самых ярких и открытых фестивалей-конкурсов в самых различных жанрах циркового искусства. В фестивале примут участие артисты разных возрастов, а также именитые артисты из Израиля, Монголии, Казахстана, Беларуси, Вьетнама, Колумбии, Армении, Венгрии, Монако, Татарстана, Бурятии, Якутии, Москвы, Челябинска, Перми, Краснодара.

Впервые в этом году возраст участников фестиваля не ограничен.

Вы увидите удивительные силовые трюки, завораживающие выступления под куполом цирка воздушных гимнастов и канатоходцев, блистательные номера жонглеров, эквилибристов, акробатов, наездников, дрессировщиков и самые весёлые репризы забавных клоунов.

С 9 по 13 октября приглашаем вас на гала-представления победителей фестиваля.

Не пропустите волшебный праздник цирка, улыбок, мира и добра!!!

Приходите на грандиозное зрелищное событие этой осени и получите заряд позитивной энергии на весь год!!!

Возрастное ограничение 0+.

Дата, время и стоимость билетов:

4 октября 12:00 — VI Международный цирковой форум «Пути развития национального циркового искусства в Арктике» (актовый зал Дома Правительства 2)

15:00ч. — Конкурсная программа «А»

18:00ч. — Открытие VI Международного циркового фестиваля «Мамонтёнок-2019», конкурсная программа «Б»

Стоимость билетов: 600 руб., 700 руб., 800 руб.

5 октября 16:00 — Церемония награждения, гала-представление, закрытие VI Международного циркового фестиваля «Мамонтёнок-2019»

Стоимость билетов: 600 руб., 700 руб., 800 руб.

6 октября 16:00 — Юбилейное гала-шоу «Цирку — 25 лет!»

9 октября 15:00 — Международное цирковая программа победителей фестиваля

Стоимость билетов: 500 руб., 600 руб., 700 руб.

10 октября 15:00ч. — Международное цирковая программа победителей фестиваля

Стоимость билетов: 500 руб., 600 руб., 700 руб.

11 октября 13:00, 17:00 — Международное цирковая программа победителей фестиваля

Стоимость билетов: 500 руб., 600 руб., 700 руб.

12 октября 13:00, 17:00 — Международное цирковая программа победителей фестиваля

Стоимость билетов: 500 руб., 600 руб., 700 руб.

13 октября 13:00, 17:00 — Международное цирковая программа победителей фестиваля

Стоимость билетов: 500 руб., 600 руб., 700 руб.

Телефон кассы: 735-537, 42-95-68.

Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.