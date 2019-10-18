18.10.2019
19:00
86
Культура & Образование
«Мамонт домашний, гуляет на свежем воздухе»
17-20 октября в Якутске проходит VII фестиваль косторезного искусства народов России.
В рамках фестиваля в Доме дружбы народов им. Кулаковского идет выставка более 100 мастеров из 15 регионов России и Гренландии (Дания).
Встречает гостей фестиваля трубящий мамонт. Как пошутил первый замминистра культуры и духовного развития Владислав Левочкин, «мамонт домашний, содержится в соответствиями с нормами, питается, гуляет на свежем воздухе».
Источник: https://www.instagram.com/p/B3vwARFJdqX/
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