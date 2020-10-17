Мамочка, ты для нас – все!

Наталья Леонидовна ЯГУДИНОВА

Жаль, что из-за пандемии многие мамы не смогут встретиться со своими детьми, обнять их, прижать к себе. Не смогут принять лично поздравления своих детей и внуков и мамы, работающие в инфекционных отделениях Якутской республиканской клинической больницы. Но поздравления до мам все равно дойдут: в письмах, рисунках, которые присылают родные и близкие наших врачей, медицинских сестер, санитарочек – через СМИ, сайт больницы, инстаграм.

Мою сегодняшнюю героиню невозможно представить сидящей без дела, она всегда в работе, но все же однажды, готовя интервью медиков, работающих в «красной зоне», этим летом мне все-таки удалось поговорить с ней. Тогда Наталья Леонидовна сказала мне тогда, что из-за ковида дома не была пять месяцев, давно не видела своих внуков (их у нее десять!) и очень скучает по ним…

Вот уже двадцать лет работает санитаркой инфекционного отделения Якутской республиканской клинической больницы Наталья Леонидовна ЯГУДИНОВА.

— Я горжусь своей чудесной мамой, а внуки мамы – своей бабушкой, – сказала ее дочь, медсестра Александра ПИНЧУК, — Мама наша очень добрый человек, всегда готова помочь, никогда никому ни в чем не откажет. Внуки в ней души не чают, каждый раз бегут встречать ее с автобуса, когда она возвращается с работы.

Родилась Наталья Леонидовна в Олекминске, приехала в Якутск поступать в торговый техникум, окончила его, да так и осталась здесь жить, на работу устроилась, вышла замуж, родила пятерых детей.

— Пошла она тогда санитарочкой в больницу, работу в те годы было трудно найти, мама радовалась, что получилось устроиться санитаркой, о чем ничуть не жалеет, — говорит Александра, — семья большая, детки маленькие, одевать, кормить нужно было всех, о доме заботиться, да и с деньгами было туго…

Александра работает рядом с мамой, в одном отделении и знает, что в коллективе маму ее ценят, уважают, да и есть за что: Наталья незаменимый человек в отделении, скромный, исполнительный, надежный, на которого всегда можно положиться. Хоть и не всегда они попадают в одну смену, Саша все равно считает, что ей повезло больше, чем ее коллегам, она постоянно ощущает тепло и заботу своей мамы. Это же так важно, когда в трудное время кто-то родной рядом.

— Я очень похожа на маму, мне досталась самая главная черта ее характера – трудолюбие. А еще, как и для мамы, для меня главное – наша семья.

Александра попросила передать Наталье Леонидовне поздравление с Днем матери, и я с удовольствием ее просьбу выполняю.

— Дорогая мамочка, поздравляем тебя с днём матери! Ты для нас — всё! Мы очень любим тебя и гордимся тобой, желаем тебе крепкого здоровья в наше нелёгкое время, всех тебе семейных благ!