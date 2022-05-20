Мамина школа. Говорим о грудном вскармливании

Очередное занятие «Школы будущих мам» в женской консультации Медицинского центра города. Школу ведет врач акушер-гинеколог, консультант по грудному вскармливанию Евгения Непомнящих.

— Евгения Сергеевна рассказывает сегодня будущим мамам о грудном вскармливании, — говорит руководитель школы, клинический психолог Марина Ефремова.

— Мать и ребёнок поначалу существуют в некоем симбиозе, и хотя малыш физически уже отделился от мамы, но эмоциональное и психологическое отделение ещё только в самом зародыше и продолжаться оно будет до подросткового возраста, — рассказывает Евгения Сергеевна слушательницам. — Недаром матери даже в речи частенько не отделяют себя от ребёнка, говоря «мы»: «мы поели», «мы погуляли».

Грудные дети чрезвычайно чувствительны к состояниям матери, её эмоциональному настрою. Они всё ещё продолжают пока «жить её жизнью» и питаться её «соками», хоть и не через пуповину, а из груди. Никто не станет отрицать, что кормление грудью — это общение мамы с малышом… Всё больше современных авторов, вплотную изучающих тонкости взаимодействия матери с малышом, считают, что во время кормления грудью ребёнок получает не только полезные вещества для своего тела, но и важную информацию, необходимую для его души: ему передаётся эмоциональное состояние матери, и даже её переживание всего мироздания. Для наилучшего контакта с ребёнком советуют уединяться для этого таинства и сосредотачиваться на ребёнке и своих ощущениях.

Консультант детально говорит о поэтапном грудном вскармливании. Пока будущие мамы просто стараются запомнить, собственный опыт придет позже.

— В первые дни после рождения необходимо как можно чаще прикладывать малыша к груди, это стимулирует активную выработку молока, самое ценное и полезное питание для малыша.

Грудное вскармливание. Первый месяц.

В первый месяц жизни, в среднем, малыш ест восемь-пятнадцать раз в сутки. Для сохранения лактации обязательны ночные кормления. В первый месяц не стоит подстраивать ребенка под удобный для вас режим питания. Новорожденного необходимо прикладывать по требованию и давать ему столько времени сколько ему необходимо.

Второй месяц.

Некоторые специалисты утверждают, что, начиная с трех-четырех недельного возраста, ребенок должен есть с промежутками три-три с половиной часа. В большинстве случаев, это совершенно недопустимо. В два месяца режим питания малыша все так же хаотичен и маме еще приходится подстраиваться под ритм крохи. Это нормально, ведь ребенок еще очень мал. В период с двух до трех месяцев кормящая женщина может столкнуться с такой проблемой, как лактационный кризис.

Третий и четвертый месяц.

Это время, когда у малыша начинает «вырисовываться» свой распорядок. Промежутки между кормлениями становятся немного длиннее, в том числе и ночью. По старым схемам в четыре месяца вводили прикорм. Но по последним данным ВОЗ здоровый ребенок не нуждается в прикорме до полугода. Если кроха находится на вскармливании по требованию, то до этого же возраста нет необходимости в питьевой воде.

Грудное вскармливание в пять месяцев.

В этом возрасте малыш все еще находится исключительно на грудном вскармливании. В пять месяцев дети, как правило, начинают проявлять живой интерес к еде, которую употребляют родители. Взрослые расценивают такое поведение, как сигнал к началу прикорма.

Грудное вскармливание в шесть месяцев.

С шести месяцев знакомим кроху с едой, вводим прикорм. Начать можно с каш, овощных пюре или кисломолочных продуктов. С каждым месяцем меню ребенка будет становиться разнообразнее. Вводить новые продукты необходимо с осторожностью, начиная с половины чайной ложки. Если раньше не было необходимости допаивать малыша, то теперь самое время начать.

У будущих мам много вопросов, и хорошо, что у них есть возможность обсудить это со специалистом. Чем и полезны школы при родильных домах, женских консультациях, которые берут на себя подготовку женщин к родам. Чаще всего слушатели школ – молодые семьи, беременные женщины, которые готовятся к родам.

— Кормить по требованию или по часам? Как долго кормить? До какого возраста? На эти и многие другие вопросы может ответить только мама, — считает доктор. — У нее есть право выбора и много разной информации, которая поспособствует в принятии правильного решения. Если у мамы нет проблем со здоровьем или противопоказаний к кормлению грудью, то ВОЗ рекомендует прикладывать ребенка к груди до двух лет и более. Некоторые педиатры считают кормление до шести месяцев – необходимым, до года – желательным, до полутора лет желательным, но не обязательным. До какого возраста кормить грудью решает только мама в силу своих возможностей, обстоятельств и желания. Длительное кормление принесет только пользу малышу, ведь состав молока меняется в соответствии с потребностями и возрастом ребенка. Хотя мама может столкнуться с определенными трудностями. Это постоянная привязанность к малышу, кормления в неудобных местах, более сложное отлучение

Как лучше кормить малыша? На этот вопрос у консультанта по грудному вскармливанию тоже есть ответ.

— Существует два варианта кормления грудничков: Первый — кормление по часам. Суть кормления по времени заключается в том, чтобы с пеленок приучить ребенка к дисциплине, удобному для родителей режиму, способствовать скорейшей социализации. В течение дня малыша прикладывают к груди раз в три часа. Ночной интервал должен составлять шесть часов. Согласно этой схеме, через два-три месяца интервал между дневными прикладываниями должен быть три с половиной-четыре часа, а ночной увеличится на час. У этого способа есть множество минусов, а из плюсов – режим, к которому прийти этим путем не так уж просто. В первую очередь от кормления по часам страдают женщины, у которых немного молока. Известно, что лактация налаживается благодаря частым прикладываниям. А чем реже кормления, тем хуже вырабатывается молоко. Вероятность того, что со временем оно исчезнет – велика. Также малыш не успевает насыщаться. Процесс сосания требует от него усилий, и даже голодный ребенок может уснуть от усталости, не доев необходимого количество молока. Если такая ситуация повторяется и приходится постоянно ждать следующего кормления три-четыре часа, то это повлечет за собой ряд последствий, таких, как нарушение сна, повышенная возбудимость, потеря в весе. На сегодняшний день большинство педиатров не рекомендуют кормление по часам, особенно в раннем возрасте.

Второй вариант — кормление по требованию. Это естественный способ питания для новорожденных, особенно первого месяца жизни. При таком кормлении понижается вероятность маститов у матери, активно сокращается матка; мама сама решает, когда отлучить ребенка от груди, молоко не исчезает внезапно; ребенок нормально набирает вес, получает все необходимые питательные вещества; большинство детей, которые находятся на грудном вскармливании по требованию, не берут пустышку и не нуждаются в ней; нет необходимости допаивать ребенка до шести месяцев; кроме того, дети, находящиеся на естественном режиме питания, более спокойны и имеют возможность длительного и частого контакта с мамой.

Что делать, если молока не хватает?

— Чаще прикладывайте ребенка к груди, делайте это правильно; следите, чтобы он полностью выедал молоко из одной груди; не допаивайте ребенка без необходимости; откажитесь от пустышки; не отрывайте малыша от груди; не отказывайтесь от ночных кормлений. Для хорошей лактации мама должна рационально питаться, соблюдать питьевой режим, отдыхать; не паниковать, может быть, нехватка молока – это лактационный кризис, который пройдет через два-три дня. Если мама все равно чувствует, что малышу не хватает молока – он беспокоен, мочеиспусканий меньше нормы, то необходимо сообщить об этом педиатру. При недостаточном наборе веса врач может назначить докорм смесью. Но отказываться от грудного вскармливания не стоит, так как

докорм может стать временной мерой.

Когда можно перейти на смешанное вскармливание?

— Здоровому ребенку в первую очередь необходимо давать грудь по требованию. Только после полного «выедания» материнского молока малышу можно предложить смесь. Если у мамы есть желание сохранять лактацию как можно дольше или введение смеси – это временная мера, то многие специалисты рекомендуют докармливать ребенка из ложечки, чтобы он не привыкал к соске и бутылке.

Такие полезные советы и ответы на свои вопросы получили будущие мамы на занятии школы. Думаю, что они пригодятся всем кормящим мамам.