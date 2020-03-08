«Маме» — в ДДН прошел концерт к 8 марта

6 марта 2020 года в Якутске прошел концерт творческих коллективов Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского под названием «Маме». С предстоящим Международным женским днем мам, бабушек поздравили образцовый коллектив РФ, народный ансамбль танца «Сюрприз», народный коллектив современного танца «Тетрис», студия брейк данса «FИNT»; солисты детской вокальной студии «Сырдык сүүрээн»; детский вокальный ансамбль «Раздолинки», Арина Суюндюкова, а также участница Второго межнационального конкурса красоты и таланта «ЭтноКраса-2019» Джума Магомедова.

Примечательным стало оформление сцены. Очаровательные слайды мамочек с детишками – участниками ансамбля «Сюрприз» сменяли один другого, эти замечательные фотографии не могли не заставить улыбнуться.

Очень проникновенно прозвучала песня о маме в исполнении Арины Суюндюковой. Это трогательное произведение было исполнено очень душевно, поэтому никто не остался равнодушным – зрители тихонько подпевали, смахивая слезинки. Представительница дагестанского народа Джума Магомедова показала танец лебедя. Девушка завораживала грациозной осанкой и плавными движениями рук. Она передала хрупкость и ранимость красивой птицы, ее огромную силу, которая скрыта от посторонних глаз.

Настоящим украшением вечера стали номера ансамбля «Тетрис» — прекрасная хореография, завораживающие костюмы, каждый номер – настоящее шоу. А солисты детской вокальной студии «Сырдык сүүрээн» под руководством народных артистов Якутии Екатерины, Алексея Егоровых – Камилла Жиркова, Анжелина Ядреева очаровали прекрасными голосами. Девочки, несомненно, будущие звезды эстрады.

Специальным гостем, имя которого держали в секрете стал солист Государственной филармонии РС(Я) Алексей Солдатов. Еще одним подарком стала премьера танца «Дело было в сказке» ансамбля «Сюрприз».

Концерт прошёл в очень тёплой атмосфере, наполнив слушателей теплом и добром. Юные артисты подарили нежный, наполненный красотой и душевностью праздник. Ведущей вечера стала отличник культуры РС(Я) Марина Павлова. Идея и сценарий – Екатерина Егорова, педагог образцового коллектива РФ, народного ансамбля танца «Сюрприз».