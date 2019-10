Мама Янды — автор советов Лунного календаря!

View this post on Instagram

#авторысоветовлунногокалендаряякутии Продолжаю знакомить вас с авторами советов лунного календаря Якутии 2020, рекомендации которых напечатаны на страницах календаря!🌛✨💫 . Гаврильева Евдокия Степановна @evdokiya_shop_namtsy с детства была окружена цветами🌸🌷🌹 В 6-7 лет в её обязанности входило вытирать гладкие зеленые листья фикуса, сначала мокрой тряпкой, а затем сухой👍🏼 Евдокия Степановна живёт в Намском р. и работала учителем русского языка! Позвольте поздравить Евдокию Степановну с Днём Учителя👏🏼👏🏼👏🏼 🌷🌷🌷 Любимым делом — выращиванием цветов усиленно начала заниматься после тяжелой болезни. Теперь она щедро делится на своей странице инстаграм и в группе вотсапп своими ценными, практическими опытами по уходу за комнатными, сортовыми цветами, а также она смогла вырастить в северных условиях виноград 🍇 👏🏼👏🏼👏🏼Каждый год расширяет свой ассортимент видов и сортов растений и рекомендует устойчивые виды населению!👍🏼👍🏼👍🏼 . Она говорит: «Я не биолог, не химик, даже и не агроном, просто практик, живущий и занимающийся любимым делом по зову сердца. Сама всю жизнь учусь у природы, наблюдая каждую весну как она вновь зарождается и живу, творю наслаждаясь ею». Вот такие искренние слова говорит наша знаменитая огородница нашей Республики 🌹 . Желаю Евдокие Степановне долгого, крепкого здоровья и благодарных, счастливых людей вокруг🙏🏼🌈☀️🌷