04.10.2019
19:59
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Общество

Мама Янды — автор советов Лунного календаря!

Мама Янды Табунановой, известного фитнес-тренера и просто красавицы, — автор советов Лунного календаря.

Евдокия Степановна Гаврильева живет в Намской районе, работала учительницей русского языка. Любимым занятием — выращиванием цветов — усиленно начала заниматься после тяжелой болезни.

Сейчас Евдокия Степановна — признанный огородник, к чьим советам прислушиваются многие якутяне.

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#авторысоветовлунногокалендаряякутии Продолжаю знакомить вас с авторами советов лунного календаря Якутии 2020, рекомендации которых напечатаны на страницах календаря!🌛✨💫 . Гаврильева Евдокия Степановна @evdokiya_shop_namtsy с детства была окружена цветами🌸🌷🌹 В 6-7 лет в её обязанности входило вытирать гладкие зеленые листья фикуса, сначала мокрой тряпкой, а затем сухой👍🏼 Евдокия Степановна живёт в Намском р. и работала учителем русского языка! Позвольте поздравить Евдокию Степановну с Днём Учителя👏🏼👏🏼👏🏼 🌷🌷🌷 Любимым делом — выращиванием цветов усиленно начала заниматься после тяжелой болезни. Теперь она щедро делится на своей странице инстаграм и в группе вотсапп своими ценными, практическими опытами по уходу за комнатными, сортовыми цветами, а также она смогла вырастить в северных условиях виноград 🍇 👏🏼👏🏼👏🏼Каждый год расширяет свой ассортимент видов и сортов растений и рекомендует устойчивые виды населению!👍🏼👍🏼👍🏼 . Она говорит: «Я не биолог, не химик, даже и не агроном, просто практик, живущий и занимающийся любимым делом по зову сердца. Сама всю жизнь учусь у природы, наблюдая каждую весну как она вновь зарождается и живу, творю наслаждаясь ею». Вот такие искренние слова говорит наша знаменитая огородница нашей Республики 🌹 . Желаю Евдокие Степановне долгого, крепкого здоровья и благодарных, счастливых людей вокруг🙏🏼🌈☀️🌷

A post shared by Лунный календарь Якутии 2020 (@mooncalendar_ykt) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B3LbA1joRoO/?igshid=1pwdspc3apox1
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