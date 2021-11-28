Мама — первое слово в нашей судьбе



Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), дорогие нерюнгринцы!

В последнее воскресенье ноября во всей нашей стране отмечается День Матери. Этот праздник учреждён в 1998 году Указом президента РФ Б.Н. Ельцина «О Дне матери». Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи, который призвал поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни самого главного человека — матери, выразить признание и благодарность за социальную роль матери в обществе.



Но на самом деле история этот праздника в России имеет дореволюционные корни. Впервые День матери в России был проведен 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе Главного инструктора скаутмастера Рагнара Фернберга. В ходе работы Первого съезда по скаутизму 26-30 декабря 1915 года в Петрограде, этот праздник был принят для проведения всеми формированиями русских скаутов.

До 1926 года праздник в Советском Союзе проводился регулярно, но потом поздравления матерям полностью перешли на День 8 марта. Своему возрождению День матери в современной России обязан в первую очередь движению снизу – народной инициативе. 30 октября 1988 года в школе №228 города Баку праздник провела учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. В День матери было принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать праздник ежегодным. Текст этого обращения опубликовали многие газеты. Добрая традиция была подхвачена многими школами страны, и постепенно праздник стал всенародным. Причем, это происходило задолго до официального признания праздника Дня матери.



Аналогичное общественное движение происходило и в Якутии. Республиканский День матери был учрежден первым президентом нашей республики М.Е. Николаевым в 1993 году, на шесть лет раньше общероссийского. С тех пор праздник также ежегодно и максимально широко отмечается в нашей республике в третье воскресенье октября.



Дорогие наши мамы и любимые бабушки! Во все времена и эпохи женщина была и остается центром и душой семьи. Мама – первый человек в жизни каждого из нас. С нашего первого слова «мама» начинается познание мира каждым из нас. С образом матери мы учимся осознавать себя и своё предназначение в этом мире. Любовь и надежда, сила и вдохновение, надежда и защита – самое ценное и дорогое для нас заключается в понятии «мама». Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды, всегда верить в себя и в наш успех. Это невидимая, но очень прочная опора, которая остается с нами на всю жизнь. Неважно, сколько нам лет, мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны нам в любом возрасте.

Настоящая современная женщина успевает все – рожать и воспитывать детей, заниматься общественной работой, добиваться выдающихся успехов на производстве, помогать людям.

Для нас с братом образцом современной женщины всегда была наша мама — Галина Николаевна. Мои родители приехали строить Нерюнгри в 1978 году, когда мне было два года. Мама, окончившая строительный факультет ЯГУ, работала мастером в СУ-7 треста «Гражданстрой», инженером, руководителем группы подготовки производства, начальником отдела проектирования производства работ комбината «Якутуглестрой», заместителем главного инженера разрезо-строительного управления комбината «Якутуглестрой». Многие объекты в Нерюнгри построены при её непосредственном участии. Она очень много работала, но всегда находила время и силы для семьи, для воспитания детей, для любви и заботы обо всех нас, всегда оставаясь самой лучшей на свете и нашей любимой матерью. Нам и сегодня часто нужны её советы, помощь, теплые и мудрые слова.



Уверен, что такие хорошие мамы есть у каждого человека. Наши мамы – это олицетворение нежности и заботы, доброты и любви, терпения и верности. С мамами нас связывают чувства, сильнее которых не может быть на свете. Материнская любовь делает нас сильными и уверенными в себе.



День матери — это еще одна возможность выразить слова благодарности мамам за все, что они делают для нас, за их безграничное терпение, поддержку и понимание.



Дорогие наши мамы! Благодарю за ваше большое и доброе сердце, заботу и открытую душу! Желаю вам любящих детей — благодарных и внимательных, успешных и заботливых. Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена благополучием и гармонией, и в ваших домах всегда звучит детский смех, а в семьях царят радость, мир и любовь! Мира вам и добра, счастья и благополучия и только самых дорогих людей рядом!



С праздником, наши дорогие и любимые!



Александр КОШУКОВ,

краевед, основатель музея «Мир времени», народный депутат Республики Саха (Якутия).