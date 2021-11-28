Мама-начало жизни!

Дорогие женщины!

Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери! Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь Мама – самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас. Это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, самое любящее сердце и самые добрые руки. Мамы воспитывают в нас лучшие человеческие качества, помогают найти свой путь в жизни, поддерживают в трудные минуты.

В эти дни на территории нашей больницы, возле Перинатального центра, мы открыли монумент «Кормящая мать с ребёнком». Надеюсь, что новая скульптура действительно станет национальным достоянием Якутии, одним из редких объектов в России и за рубежом, олицетворяющих роль кормящей матери в становлении здорового потомства для достижения устойчивого развития региона, страны и мира в целом. В этот монумент действительно заложен не только глубокий смысл, но и любовь и трепет всего медицинского сообщества. Ведь именно мы являемся первыми свидетелями чуда рождения новой жизни и ежедневно наблюдаем как женщины становятся Мамами.

Милые наши Мамы! Вы — символ мудрости и душевной щедрости, образец высокого трудолюбия и терпения, воплощение любви и нежности. Вы заботитесь о согласии и покое, стремитесь к счастью для своих детей и внуков, оберегаете семейный очаг. Ваша любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолеть все невзгоды. Мы приносим слова искренней, сердечной благодарности и любви. От вашего умения и таланта, терпения, доброты и любви зависит, какими вырастут дети, что хорошего, полезного они смогут сделать в своей жизни. Ваша материнская любовь — это бесценный дар, который вы бережно храните и несете через всю свою жизнь.

От всей души желаю вам здоровья, счастья и радости! Пусть в ваших семьях царят согласие, мир и душевная теплота! Мира и добра вам! И пусть любовь и благодарность ваших детей и внуков станут лучшей наградой за ваш нелёгкий ежедневный материнский труд!

Главный врач Якутской республиканской клинической больницы, депутата Якутской городской Думы

Васильев Николай Николаевич