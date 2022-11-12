12.11.2022
14:48
482
Якутия
Мама из Якутии привезла гостинцы раненым землякам
Аржакова Елизавета Николаевна из Усть-Алданского улуса, прилетев в Москву навестить дочку, сразу направилась к «Сахаволонтерам». Она привезла две сумки еды — хаан, говядину, сливочное масло, варенье и концентрат для морса. Это первая мама, которая сама привезла гостинцы для раненых и обращается к якутянкам последовать ее примеру, сообщает тгк PRyanya Якутия
Фото: тгк PRyanya Якутия
Источник: тгк PRyanya Якутия
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