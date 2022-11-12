Мама из Якутии привезла гостинцы раненым землякам

Аржакова Елизавета Николаевна из Усть-Алданского улуса, прилетев в Москву навестить дочку, сразу направилась к «Сахаволонтерам». Она привезла две сумки еды — хаан, говядину, сливочное масло, варенье и концентрат для морса. Это первая мама, которая сама привезла гостинцы для раненых и обращается к якутянкам последовать ее примеру, сообщает тгк PRyanya Якутия

Фото: тгк PRyanya Якутия Источник: тгк PRyanya Якутия

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх