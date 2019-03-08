Мама Айсена Николаева рассказала, кто повлиял на ее жизнь

В преддверии 8 марта глава Якутии Айсен Николаев вместе со своей мамой Тамарой Сергеевной, супругой Людмилой Валерьевной и её мамой Дарьей Николаевной посетили Музей Материнской славы Якутии в Общественном центре в Якутске.

Мама Ил Дархана передала в дар для раздела музея, где представлены личные вещи и фотографии матерей всех четырёх президентов и глав Якутии, книги.

Как призналась Тамара Николаева, к выбору предмета отнеслась серьезно, решив подарить то, что очень важно лично для неё. Это книги, посвящённые людям, которые повлияли на её жизнь, – отцу Андрею Титовичу Титарову и народному учителю СССР Михаилу Андреевичу Алексееву.

«Отец сыграл огромную роль в моем становлении, помог выбрать правильную дорогу в жизни. Для своих внуков он тоже очень многое делал до самой смерти. Он был человеком, который достойно прожил жизнь, прошёл войну. После отец вернулся домой и посвятил себя любимому делу – лечению животных. Позже занялся целительством, стал известным тойукустом, олонхосутом, алгысчытом. И в год столетия со дня рождения отца мы собрали воспоминания о нём и издали книгу», – отметила Тамара Сергеевна.

Мама Айсена Николаева также рассказала, что в детстве её целиком поглотила русская и европейская литература, иностранные языки. Открыть для себя якутскую культуру помог отец.

«Он привил мне любовь к родной земле, культуре и языку, которую я передала своим детям», — отметила она.

Вторым изданием, которое Тамара Сергеевна передала в Музей Материнской славы, стала книга о её любимом учителе Михаиле Алексееве с его дарственной надписью. Как она сказала, народный учитель Советского Союза стал еще одним знаковым человеком для всей семьи Николаевых.

«Михаил Андреевич расширил горизонты многим якутским ребятишкам. Я всегда с гордостью говорю, что была его первой ученицей. После того, как отучилась в Ленинградском госуниверситете на философском факультете и в аспирантуре, он пригласил меня преподавать в физико-математическую школу в Верхневилюйске. Я отказывалась, думала поначалу, что это не моё, но Михаил Андреевич меня убедил. И вместе с ним и другими молодыми ребятами, только закончившими центральные вузы, мы посвятили себя делу всей нашей жизни – учительству», – рассказала Тамара Николаева.

Книгу издали ученики народного учителя и в ней собраны его статьи.

Вспоминая о своих студенческих годах, мама Ил Дархана сказала, что тогда в ней проснулась истинная любовь к искусству.

«Я театрал, очень любила концерты Филармонии, спектакли БДТ, ездила и в Москву в Театр на Таганке. Старалась посещать гастроли зарубежных трупп – очень запомнился французский театр. Дошло до того, что мой преподаватель английского языка, профессор Наталья Александровна Ягнова подходила ко мне и тихонько говорила: «Тамара, я купила тебе билет в театр!». Было очень приятно», — поделилась воспоминаниями Тамара Сергеевна.

В Музее материнской славы собраны сведения о знаменитых матерях Якутии со времен Великой Октябрьской социалистической революции. Представлены разделы о матерях-труженицах и героинях, Героинях Социалистического Труда, матерях – государственных и общественных деятелях, матерях защитников Отечества, руководителей республики, паралимпийских чемпионов и других выдающихся матерях республики.

Инициатором создания музея в 2017 году выступило Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» под руководством председателя движения Прасковьи Борисовой.