Мама Анастасии Диодоровой: Борьба будет сложной

Призер Паралимпийских игр Анастасия ДИОДОРОВА готовится выступить на чемпионате мира по плаванию в Лондоне. Мать титулованной спортсменки Людмила ДИОДОРОВА в беседе с ЯСИА подчеркнула, что на этот раз борьба за медали будет сложной.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 9 по 16 сентября, ожидается участие множества атлетов. Сборная России после долгого отсутствия допуска к международным стартам, наконец, выступит на крупной арене. Анастасия Диодорова прошла отбор на соревнование благодаря успешным выступлениям на чемпионате России в апреле и на этапе Кубка мира в июне.

«Сейчас Настя находится на сборах с командой в Подмосковье, готовится к чемпионату мира. Четыре года перерыва от крупных соревнований могут дать о себе знать, к тому же в последнее время появилось очень много спортсменов из других стран, поэтому мы там будем в роли новичков. Победы на чемпионатах России даются не так сложно, как на международном уровне. Каждый спортсмен едет на состязание, чтобы взять медали, мы тоже надеемся на лучшие результаты», — сказала Людмила Диодорова.

Якутская пловчиха планирует попробовать свои силы в двух стилях, один из них — баттерфляй, благодаря которому Анастасия завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Пекине одиннадцать лет назад. Отметим, что чемпионат мира в Лондоне станет отборочным на следующие Паралимпийские игры.