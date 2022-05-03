Малыши, родившиеся 27 апреля, выписались с Сертификатом «Дети столетия» и подарком от Главы республики Айсена Николаева.

В родильных домах двух Перинатальных центров в Якутске выписали детишек, родившихся в день 100-летия ЯССР. В Перинатальном центре РБ№1-НЦМ выписались трое – все мальчики, в Перинатальном центре ЯРКБ – девять малышей.

Напомню, проект «Дети столетия» стартовал в этом году, объявленном Годом Матери, по инициативе Главы республики. В Якутской республиканской клинической больнице в торжественной обстановке поздравили родителей с рождением ребенка. Подарки вручили детям (вернее, их мамам) министр труда и социального развития Елена Волкова и главный врач больницы Николай Васильев.

— За этим сертификатом 100 тысяч рублей, и родители могут использовать их по своему усмотрению: традиционно на улучшение жилищных условий, на транспорт, развитие личного подсобного хозяйства, сделать вклад на имя ребенка, на санаторно-курортное лечение ребенка, на семейный отдых с ребенком, — сказала Елена Волкова.

— У нас в юбилейный для республики день родилось тринадцать детей, — поделился главный врач Якутской Республиканской клинической больницы, депутат Якутской городской Думы Николай Васильев, — семь мальчиков, шесть девочек, четверо выписаться сегодня не смогли, но все тринадцать получили в подарок серебряные погремушки от Главы республики Айсена Сергеевича Николаева с дарственной памятной гравировкой и Сертификаты Проекта «Дети столетия». А мы в свою очередь вручили мамам якутские национальные шкатулки, в которых они смогут хранить дорогие сердцу мелочи: локон волос ребёнка или бирочку с его именем, привязанную к крошечной ручке в роддоме…

Вручение подарков прошло очень трогательно, цветы, улыбки, поздравления… Спокойно спали, ни о чем не подозревая, только сами виновники торжества.

— У меня это первый ребенок, долгожданный и заранее любимый, — сказала одна из мамочек, — Должна была родить 6 мая, но у сына оказались свои планы – родился в день республики…

Такой вот выдался памятный день для двадцать одной семьи Якутии. Пусть же детки растут здоровыми и счастливыми!