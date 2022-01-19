Малышам Олекминска подарили новый детский сад

В городе Олекминске Якутии введен детский сад в рамках нацпроекта «Демография»

В районном центре Олекминского района 18 января открыли новый детский сад «»Березка» на 240 мест. Объект включен в перечень социально значимых объектов в рамках программы мероприятий 100-летия Якутской АССР.

До переезда детский сад размещался в деревянном здании, построенном в 1958 году. В новое здание также переедут воспитанники других дошкольных образовательных учреждений, располагавшихся в ветхих помещениях, что полностью решит проблему с обеспечением мест в детских садах в Олекминске.

«Одной из приоритетных задач, поставленных Президентом страны, является доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Благодаря нацпроекту «Демография» в городах и селах республики строятся детские сады с ясельными группами. Создаются условия для того, чтобы мамы детей до 3 лет при желании могли выйти на работу», – отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

Детский сад расположен в новом микрорайоне для переселенцев из ветхого аварийного жилья, где проживают много молодых семей. В трехэтажном каменном здании площадью 2 921,8 кв. метров будет 12 групп, в том числе четыре ясельные.

Здесь имеется все необходимое для всестороннего развития и обучения детей – игровое и дидактическое современное оборудование как для детей, так и для работников, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет, компьютерный класс, кабинет робототехники, кабинеты логопеда и психолога.

По нацпроекту «Демография» в Якутии за последние три года возведено 24 детских сада на 2939 мест, в том числе 1301 место для детей до 3 лет. А за счет всех источников финансирования за этот же период построено 44 объекта на 5 749 мест, из них 1872 места для детей до 3 лет. К концу 2024 года все дети в возрасте от 1,5 до 3 лет должны быть обеспечены местами в детских садах.