Малыша без автокресла спасла счастливая случайность

За эту неделю на территории г. Якутска и его пригородов зарегистрировано 19 ДТП с материальным ущербом, из них в одной автоаварии травмированы 2 человека.

22 апреля около 9 часов утра 26-летний водитель на «Тойота Чайзер», следуя по ул. Лермонтова в направлении ул. Кеши Алексеева, возле ул. Лермонтова, дом 152 «А», не справился с рулевым управлением. В результате выехал на встречную полосу, где столкнулся с автокраном «КС 45721». В результате происшествия водитель и 23-летняя пассажирка а/м «Тойота Чайзер» получили ушибы, обоим назначено амбулаторное лечение.

Помимо пострадавших в салоне а/м «Тойота Чайзер» находилась 2-х летняя девочка, на заднем сидении без детского автокресла. Лишь по счастливой случайности ребенок не получил серьезных травм.

Со слов водителя, когда он совершал маневр обгона впереди идущего автомобиля, из-за льда его машину отбросило на встречную полосу.

Госавтоинспекция г. Якутска обращается ко всем водителям, чтобы избежать несчастного случая на дорогах, следует соблюдать скоростной режим, выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры и остановить транспортное средство.

В случае если с вами в автомобиле находится ребенок, то чтобы поездка не обернулась неприятностями, посадите юного пассажира в детское удерживающее устройство и шансов на то, чтобы сохранить его жизнь и здоровье, будет больше.