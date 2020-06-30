Малыш получил тяжелые травмы в ДТП

В столице Якутии в результате ДТП серьёзные травмы головы получил 4-летний ребенок.

Мать оставила детей на площадке и ушла в магазин.

29 июня около 2 часов дня 54-летний мужчина, управляя автомашиной «Сузуки Эскудо», двигаясь по ул. Якутская, совершил наезд на 4-летнего мальчика.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи увезла ребёнка в больницу с переломом лобной области лица.

В ходе разбирательств выяснилось, что в тот день женщина со своими двумя детьми вышла на детскую площадку. Авария произошла, когда родительница ушла в магазин, оставив малолетних без присмотра.

Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв. С его слов, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть из-за стоявшего возле магазина автомобиля.

Информация о дорожно – транспортном происшествии передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителя за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ситуация с детским дорожно – транспортным травматизмом в республике, к сожалению, остается довольно серьезной. Причем большинство таких дорожных трагедий происходит из –за беспечности, безответственности со стороны взрослых, в частности родителей.

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность детей, в первую очередь, зависит от самих взрослых – подачи примера законопослушного участника дорожного движения, контроля над времяпрепровождением и досугом детей, проведения с ними профилактических бесед о соблюдении Правил дорожного движения. Маленьких детей дошкольного возраста вообще не стоит отпускать на улицу без присмотра, даже если прогулка намечается в собственном дворе.