Малый бизнес избавили от излишней волокиты

Прокуратура Нюрбинского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Установлено, что постановлением главы МО «Мархинский наслег» утверждено Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета МО «Мархинский наслег» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат.

При этом в противоречие с положениями Федеральных законов «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» названное Положение содержало нормы об истребовании с кандидатов на получение субсидии излишних документов, в том числе копий свидетельств о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, справок из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

Учитывая, что в соответствии с требованиями вышеназванного законодательства данные документы должны быть получены по запросу, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия, прокуратура района принесла протест на противоречащие нормы, которые по результатам рассмотрения из нормативного правового акта исключены.

Аналогичные нарушения устранены в 3 муниципальных образованиях района.