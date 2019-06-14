Малому и среднему бизнесу расскажут о нацпроекте по предпринимательству

Якутскому бизнесу расскажут о реализации национального проекта по предпринимательству

С бизнес-сообществом Якутии 18 июня встретятся сторонники Партии «Единая Россия» совместно с Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я).

Первый заместитель министра предпринимательства Ирина Гаргач расскажет о реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На встречу приглашаются представители малого и среднего бизнеса, предприниматели и неравнодушные граждане.

Якутский региональный совет сторонников «Единой России» начинает проведение тематических встреч с населением, где представители Партии и отраслевые министерств будут рассказывать о ходе реализации Нацпроектов. Следующая встреча состоится на тему обеспечения занятости населения.

Дата и время встречи: 18 июня 2019 года 16:00 ч.

Место проведения – проспект Ленина, 1, 5 этаж, 520 кабинет, коворкинг-центр Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».