Малоизвестные картины известных художников

Завершила свою работу республиканская выставка «Весенняя» в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия). Сегодня художники молча забирают свои работы, закупок нет.

Незадолго перед этим в этом же музее прошла персональная выставка «Дар богини Иэйэхсит» известного художника-стилиста Августины ФИЛИППОВОЙ. Зрители, как и ожидаемо, восхищались волшебными образами моделей, рождённых фантазией автора на основе якутской мифологии, природных мотивов, глубоких размышлений. К сожалению, немногие знают Августину Николаевну как живописца и рисовальщика и потому мало кто обратил внимание на картину «Иэйэхсит», давшую название её персональной выставке. Именно в ней автор воплощает свой взгляд на якутскую религию Айыы үөрэҕэ, создаёт художественный образ Женщины-богини, дарующей жизнь, подобно мировым языческим богиням как Исида, Иштар, Аматэрасу.

Написанная маслом в стиле иконы в плоскостной манере в технике обратной перспективы, картина объясняет происхождение человека и божественное благословение на языке символов. По стилистике и по технике письма, философской основе, главенству символических знаков картина в общих чертах отсылает нас к буддийской религиозной живописи. При изображении одной из самых почитаемых богинь Тара ведущую роль играли силуэт, цвет, символы Будды, объясняющие своеобразную картину мира. На полотне «Иэйэхсит» изображена женщина в якутском национальном костюме, держащая в руках круг – живую Каплю, символизирующую зарождение Человека на земле, как части Вселенной. Жизненная сила вливается в темя мальчика, отмеченного верховным божеством Айыы Тойоном, чьё недремлющее око, как звезда сияет на вершине вертикальной линии, симметрично разделяющей картину на две одинаковые части, освещенные Солнцем и Луной. По замыслу автора, абсолютная симметрия символизирует полную гармонию жизни и порядок Вселенной, а линия, соединяющая новорождённого с Верховным божеством, означает «бечеву судьбы». Силуэт композиции картины напоминает дом-урасу, в который вписан священный лировидный орнамент көҕүөр ойуу, знак благопожелания и счастья. Крылья богини, создающие лировидный узор со спиралями, олицетворяют её покровительство людям айыы. Стерх и конь по сторонам богини являют собой женскую и мужскую души-кут. Ободок шапки-дьабака, обрисовывающий лик богини-Матери, символизирует живительный огонек –якутский камелек. При внимательном рассмотрении картины можно найти множество символов, относящихся к природе и кругу жизни человека. Четыре времени года отмечены узорами и цветовыми переходами от весенней зелени к золотистой осени, пышным летним цветением трав и деревьев, а темный фон картины напоминает о длинных зимних ночах, пробуждающих творчество и фантазии. Картина Августины Филипповой является первым шагом к созданию иконографических изображений богини жизни в якутской религии.

На выставках якутских художников наблюдаются совершенно разные стили и направления. На фоне работ, обращённых к разным формам современного искусства на языке символов и намёков, выделяются новые произведения Александры Сууралдьыма ИННОКЕНТЬЕВОЙ-БОЧКАРЕВОЙ в ныне забытом историческом жанре. На выставке «Весенняя» художник показала картину «Гулаг. Строительство Колымского тракта. Дорога на костях — дорога Жизни. Черный прижим».

Картина с длинным названием большого размера посвящена трагической истории страны. Мысль о Гулаге автор задумала давно, когда познакомилась с В. С. Яковлевым-Даланом, слушала его рассказы о годах заключения в лагерях, позже несколько раз ездила на этюды в Оймякон, собрала материалы в музеях Томтора и Усть Неры. На подножье ледяных Оймяконских гор, на берегу замёрзшей реки заключённые строят дорогу, разбивая и таская вручную тяжёлые камни. Спускаясь с горы и вновь поднимаясь, дорога в центре полотна словно уходит в глубокую темную яму, куда судьба загнала невинно осужденных людей.

Александра известна как художник-пейзажист, как автор сложно сочиненных, порой даже мистических картин, как «Немы ли рыбы?», «День грядущий. Очищение», «Из глубин веков». Она же первой из современных якутских художников обратилась к забытому ныне историческому жанру, занимавшему когда-то ведущее место в академической школе живописи.

Александра работает над картиной долго, даже мучительно, сомневаясь и переделывая, перечитывая массу литературы, просиживая в архивах. Над картиной «Якутская свадьба» работала 20 лет и впервые выставила ее в прошлом году на региональной выставке. Почти столько же лет прошло с первых этюдов к картине «Гулаг. Дорога на костях…Дорога Жизни». Она возвращает забытый классический исторический жанр. Но не все это осознали.