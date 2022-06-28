28.06.2022
19:42
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Экология

Мальков пеляди выпустили в Вилюйское водохранилище

В целях восстановления биоресурсов и возмещения вреда, причинённого в процессе производственной деятельности водным объектам, компания «Колмар» провела ежегодный выпуск личинок пеляди в Вилюйское водохранилище, расположенное в Западной Якутии.

Данное мероприятие проводится на протяжении шести лет. В этом году было выпущено 243 тысячи искусственно выращенной молоди рыбы, затраты составили 656 тысяч рублей. Личинки пеляди закуплены у ГУП «Чернышевский рыбоводный завод».
В ближайшие годы планируются мероприятия по выпуску рыб в водный объект Нерюнгринского района – реку Чульман.
«В 2020 году компания «Колмар» профинансировала научные исследования по восстановлению биоресурсов на реке Чульман и определению предельно-допустимых объемов выпуска молоди. Искусственное воспроизводство водных биоресурсов объектов Южной Якутии будет возможно только после завершения реализации проекта по строительству рыбоводного завода по разведению молоди рыб хариуса, ленка, тайменя в городе Томмот Алданского района», – рассказала Светлана Фомина, начальник отдела по земельным вопросам, лицензированию и экологии ООО «УК «Колмар».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Колмар

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