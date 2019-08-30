Мальков осетра выпустили в реку Малая Ботуобуя

Сегодня работниками Чернышевского рыбоводного завода произведено зарыбление реки Вилюй мальками сибирского осетра в количестве около 32 тысяч штук. Мальки выпущены в реку Малая Ботуобуя, недалеко от места впадения в реку Вилюй.

В мероприятии приняли участие заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Яков Заровняев, директор Чернышевского рыбоводного завода Василий Черепанов, заместитель главы Мирнинского района Игорь Видман, глава Сунтарского района Анатолий Григорьев, председатель Совета ветеранов министерства экологии республики Анатолий Сидоров, начальник Западного межрайонного отдела рыбоохраны Александр Фисак, народный депутат Государственного собрания Ил Тумэн Игорь Николаев.

Почетное право первыми выпустить осетрят представили молодым рыбоводам Татьяне Поповой и Ольге Слепцовой. Данный выпуск стал вторым этапом планового восстановления численности популяции сибирского осетра бассейна реки Вилюй.

Данное мероприятие проводится в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Указом Главы РС(Я) «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)».

Напомним, что сибирский осетр является видом, занесенным в Красную Книгу России, и искусственное воспроизводство данного вида проводится с согласования Росрыболовства.