Маленький пассажир велосипеда пострадал в ДТП

В Якутске в очередном ДТП с детьми участником стал 3-летний ребенок.

20 июня2019 года в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о дорожно – транспортном происшествии с участием велосипедиста, с малолетним пассажиром.

Предварительно установлено, что в 10 часов 22 минуты со стороны ул. Аммосова при повороте направо во дворе дома №19 по ул. Ярославского 25 -летний водитель, управляя транспортным средством «Тойота Спринтер Кариб», совершил наезд на 37-летнего велосипедиста с 3-летним пассажиром.В результате происшествия ребенок получил травму «ушиб левой почки». Проводится проверка.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает всем водителям, быть внимательными на дороге и в дворовых территориях, соблюдать скоростной режим в особенности перед пешеходным переходом.Владельцам двухколесного транспорта строго соблюдать правила, прописанные в п. 24 ПДД «Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов».