Маленьким пациентам вручили подарки

Руководитель исполкома Якутского отделения «Единой России» Леонид Шибаев и его заместитель Анна Павлова вручили «Наборы первоклассника» маленьким пациентам Республиканского детского туберкулезного санатория им. Т.П. Дмитриевой.

Дети, которые направлены на лечение в противотурберкулезный санаторий, вынуждены подолгу жить в стенах медучреждения. В первую очередь, сюда направляют детей из неблагополучных и даже асоциальных семей, которых, как это ни прискорбно, по-прежнему немало.

Из рук единороссов первоклассники получили подарки, так необходимые для учебы в школе. Это канцелярские принадлежности, ручки, цветные карандаши, стикеры, тетради, линейки и прочее.

Леонид Шибаев поздравил школьников и воспитателей санатория с началом учебного года, пожелал им отличной учебы, а еще успехов и исполнения желаний во всем, в том числе в желании быть здоровыми.