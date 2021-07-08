Маленький якутский поселок оказался наедине с огнем

8 июля первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников провёл вечернее заседание оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров.

На заседании в режиме ВКС заместитель главы Оймяконского района Раиса Садыкова сообщила, что у них осложнилась ситуация по пожару в Терютском наслеге. Возгорание находится в 6 км от села. Оперштабом района на место направлена группа специалистов. Замглавы отметила, что наслег находится в труднодоступной местности, потому трал с бульдозером туда не сможет доехать. В связи с этим она попросила направить на тушение данного пожара аэромобильную группу МЧС. Сегодня на тушении возгорания работают мобилизованные местные жители.

На оперативном штабе принято положительное решение по данному вопросу.

Отметим, что сегодня самолёт Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «ВЕЕР» для искусственного вызывания осадков работал в Ленском, Сунтарском и Мирнинском районах. Завтра вылет борта планируется в 13.00 часов. До этого будет проведён мониторинг ресурсных облаков на территории республики.