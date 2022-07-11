Маленькие якутяне вернулись на Родину из зоны вооруженного конфликта

При содействии аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) из Сирии на родину в Якутию вернули двоих российских детей, родители которых погибли в зоне военных действий.

Активная работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России из зон вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке ведётся по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с ноября 2018 года при координирующей роли Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Два брата родились за пределами России, и на момент обнаружения их бригадой российских специалистов (ноябрь 2019 года) в лагере «Аль-Холь» на территории Сирии им было всего 1 и 3 года.

В декабре 2019 года было получено экспертное молекулярно-генетическое заключение, подтвердившее родство мальчиков с проживающей в Якутии бабушкой, что позволило оформить свидетельство о рождении и загранпаспорта на детей.

За это время дети были перемещены из лагеря «Аль-Холь» в детский приют «Джераблус», что потребовало дополнительных усилий для их розыска. С апреля 2022 года проведена большая работа региональным и федеральным уполномоченными совместно с российскими дипломатами в Турции по подготовке необходимых документов и согласованию по передаче детей из Сирии в Россию.

По личному поручению Главы Якутии Айсена Николаева организовано сопровождение семьи в Москву и авиаперелет по маршруту Москва-Якутск. Глава Республики также поручил оказать возвращённым детям всестороннюю социальную, психологическую, медицинскую помощь и реабилитацию.

8 июля 2022 года в Турции состоялась передача детей бабушке, и в тот же день они все вместе вылетели в Россию.

Сегодня, 11 июля, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Туйаара Васильева встретила бабушку и детей в аэропорту в городе Якутске.

«Я очень благодарна Главе Республики Саха (Якутия) Айсену Сергеевичу Николаеву за участие в судьбе моих внуков и организованный перелёт на родину. А также хочу выразить слова благодарности Уполномоченному по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Туйааре Валерьевне Васильевой. Я к ней обратилась в апреле этого года за помощью в возвращении моих внуков, и она оказала содействие в скорейшем оформлении документов на опеку внуков, помогла оформить документы для подачи в консульство Турецкой Республики, а также поддерживала связь с российскими дипломатами по сопровождению процесса передачи детей из Сирии в Россию. Дети чувствуют себя хорошо, наконец они дома среди любящих родных», – передала бабушка слова благодарности.

«Возвращение детей на родину из зоны вооруженного конфликта – это длительный кропотливый совместный труд многих специалистов и большая радость для всех нас. Это счастье для родных и близких, которые ждали возвращения малышей. Сложно представить, что довелось пережить детям, через какие ужасы и лишения они прошли за свою маленькую жизнь. Но сейчас все позади, и они, наконец, вернулись на родину к своей любящей бабушке, в семью. Впереди долгий процесс лечения и реабилитации детей – этот вопрос будет находиться на нашем контроле», – сказала Туйаара Васильева.