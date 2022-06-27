Маленькие взрослые. Логопед помогла пациентам Детского тубдиспансера

«Они словно маленькие взрослые, до того настойчиво сдерживают свои эмоции» — именно с этих слов начался наш разговор с Юлией Решетниковой, логопедом БФ «Харысхал».

В наш Детский центр НПЦ «Фтизиатрия» Юлия Игоревна пришла с диагностическим визитом – осмотреть маленьких пациентов на предмет нарушений речи. В центре проходят лечение дети от 0 до 15 лет, срок пребывания в стационаре варьируется, все зависит от сложности клинической картины, течения заболевания. Кто-то приходит сюда всего на три месяца, другие, попав сюда в 3 месяца от роду, выписывается только в полтора года. Так бывает, когда мама, пропустив ФЛГ, забеременела, либо туберкулез «проснулся» во время беременности, ведь палочка Коха есть в каждом из нас, и при ослаблении иммунитета, контакте с микобактериями, может развиться туберкулез легких и других органов, систем.

Визит логопеда – поистине важное событие для нас. В Детском центре дети проходят лечение совершенно одни, без мам, пап и бабушек. Родители получают лечение во взрослом центре Фтизиатрии, а детки – у нас, соответственно, семья не имеет возможности контактировать друг с другом. Как известно, первые пять лет ребенок развивается, глядя на мать и отца, присутствие родителей чрезвычайно важно в его жизни, и особенно для тех деток, которые немного отстают от сверстников, у которых «западают» какие-либо речевые функции. Родитель — это самый важный человек, первый, с кем знакомится ребенок, приходя в этот мир.

Длительное лечение, отсутствие постоянного контакта с родителями… Персонал центра всегда старается для своих малышей, врачи, няни, медсестры, санитарки насколько возможно, стараются компенсировать материнскую ласку. Тем не менее, без помощи профессионалов в деле восстановления и развития речи не обойтись.

Ознакомившись с историями болезни, результатами осмотров от врачей различных специализаций, Юлия Игоревна осмотрела десять деток в возрасте от 1 года до 6 лет, выполнила многоэтапную диагностику. Каждый ребенок покидал кабинет веселым, улыбающимся, чего бывает, трудно добиться от маленького взрослого на протяжении целого дня.

«По итогам диагностики не скажу, что у детей есть серьезные проблемы, они просто очень сильно сдерживают себя, понимают, что нельзя давать себе грустить, нужно стойко лечиться, ни в коем случае не сдаваться. Им необходимы групповые занятия с логопедом, которые будут направлены на развитие речевого аппарата, что в дальнейшем может стать щитом от возможных, более глубоких, проблем с речью. Обещаю, в августе мы снова с вами встретимся, запустим такие занятия» — завершила логопед БФ «Харысхал».

Занятия логопеда с детьми проходили в ординаторской. В кабинет периодически заходили врачи, медицинские сестры, нянечки заводили детей. Каково же было наше большое, всеобщее удивление, когда Юлия Игоревна разговорила трехлетнего мальчика, о котором мы думали… Что он совсем не говорит. Маленький Вася улыбаясь, тихонько лепетал, вполне себе членораздельно. А ведь Василий лечится у нас второй месяц…. Вот, что значит большой профессионализм!

Детский центр Научно-практического центра «Фтизиатрия» искренне благодарит за оказанную помощь БФ «Харысхал» и лично специалиста, логопеда Юлию Игоревну Решетникову, спасибо за Ваш труд!

Если вы располагаете всеми возможностями, помочь детскими принадлежностями маленьким пациентам можно обратившись прямо к нам, мы находимся по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 87/5