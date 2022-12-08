Маленькие пациенты выпишутся из больницы с подарками

Палаты Детской инфекционной клинической больницы города никогда не пустуют. Сюда везут детей с тяжелыми инфекционными заболеваниями и обращаются в самых отчаянных ситуациях. Да и инфекционных заболеваний не становится меньше. Медицинский персонал больницы делает все, чтобы облегчить страдания детей, но все равно, глядя на них, сжимается сердце. Какими бы внимательными ни были врачи и медсестры, как бы ни старались они вылечить ребенка, все равно в глазах его всегда читается вопрос: «Когда я пойду домой?».

Хорошо, что ежегодно находятся компании, готовые порадовать больных детей, поднять им настроение. Взрослые привозят в стационар игрушки и книги в коробках, которые с чьей-то легкой руки назвали коробками храбрости.

В прошлые годы коробки храбрости устанавливали в больнице у дверей процедурных кабинетов, где маленьким пациентам каждый день проводятся различные медицинские манипуляции. Уколы, перевязки, другие болезненные процедуры переносятся даже взрослым человеком тяжело. А тут ребенок… Благодаря заботе незнакомых людей с добрым сердцем, идя на процедуру, малыши получают из рук врача или медсестры игрушки, краски, альбомы для рисования, книжки, и страх куда-то пропадает. Разве не здорово, что больной ребенок, у которого сжимается от страха сердечко, может немного расслабиться, выбрав себе в коробке храбрости игрушку, которая станет ему другом в самое трудное для него время, а, может быть, и на всю жизнь. С новым другом он смелее ходил на процедуры, сжимая ее в руках, он чувствовал, что держит за руку кого-то очень близкого и родного, а засыпая, клал ее рядом, с ним ему легче было пережить боль. Немаловажно, что ежегодная акция «Коробка храбрости» помогает сформировать у ребенка доверие к медицинским работникам и к людям вообще. А еще, благодаря ей, дети учатся доброте и чувству благодарности, что, согласитесь, тоже очень важно.

На днях Детскую инфекционную клиническую больницу посетили работники компании «Сахатранснефтегаз». Они привезли для детей семнадцать огромных коробок с игрушками и канцтоварами, которые собрали вместе со сторонниками партии «Единая Россия»: ГУП ЖКХ РС(Я), «Полярные авиалинии», «Теплоэнергия», «Водоканал». Свою лепту в коллективный подарок внесли детские сады «Ласточка», «Кэскил», «Кораблик», «Ивушка», «Северные звездочки», «Олененок», «Колокольчик», Якутский городской лицей, гимназия «Центр глобального образования», Городская классическая гимназия, средние школы города: №№ 5, 13, 20, 32. Акция продолжается. Игрушки для маленьких пациентов больниц собрали и коллективы Республиканского Дома творчества, Республиканского центра занятости населения, Министерства здравоохранения республики и больниц города.

Коллектив ДИКБ решил вручить детям подарки при выписке из больницы, все-таки есть опасность «увезти» вирус домой, если раздать игрушки в больнице.

Будем вместе, и пусть наши сердца будут всегда открыты для добрых дел!